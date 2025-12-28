El romance entre una figura del Milan y una famosa actriz de Hollywood sorprende a toda Europa

El rumor sobre una supuesta relación entre el futbolista Christian Pulisic y la actriz Sydney Sweeney, noticia difundida en Italia, sorprende a Estados Unidos y a toda Europa. El posible amorío cobró fuerzas tras una publicación en la cuenta de Instagram DNA Bomber, que rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios.

Pese a que ninguno de los protagonistas confirmó o desmintió la versión, la información del supuesto vínculo sentimental entre el delantero del AC Milan y la reconocida actriz estadounidense se instaló con fuerza. Por el momento, no existen pruebas fotográficas y audiovisuales que respalden la existencia de una relación.

La falta de confirmación o desmentido por parte de ambos contribuye a mantener la atención mediática, al tiempo que los seguidores continúan a la espera de novedades. Asimismo, el perfil de Pulisic, como el futbolista estadounidense más destacado del momento, y la creciente carrera internacional de Sweeney sirvió como contexto para que el rumor siga vigente.

Mientras en Italia la posible pareja generó entusiasmo, en Estados Unidos el foco mediático se centró en los recientes episodios de la vida pública de Sweeney. Medios estadounidenses señalaron que la actriz mantiene un perfil reservado respecto a su vida sentimental y suele rechazar propuestas.

Christian Pulisic, de 26 años, se consolidó como una de las figuras del AC Milan y de la selección nacional de Estados Unidos, donde es conocido como "Capitán América". El delantero comenzó su carrera profesional en el Borussia Dortmund, de Alemania, luego fichó por el Chelsea, y desde 2023, juega en el club italiano.

Sobre su vida privada, distintas fuentes informaron que el extremo estuvo vinculado sentimentalmente con la golfista Alexa Melton en 2024, con quien compartió imágenes en Instagram.

Por su parte, Sydney Sweeney ganó fama en la industria del entretenimiento por su participación en series como “Euphoria” y “The White Lotus”. Luego de terminar su compromiso con el productor Jonathan Davino a principios de años, fue vista en distintos eventos junto al empresario musical Scooter Braun, aunque tampoco se confirmó formalmente una relación.

