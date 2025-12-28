Ascacibar, una novela cuyo final puede llevarlo hasta Boca

A pesar de ser uno de los principales referentes de Estudiantes, Ascacibar quiere cambiar de rumbo: las negociaciones con el “Millonario” se enfriaron y el “Xeneize” se metió en la pelea por sus servicios..

El mercado de pases es uno de los principales atractivos de la fecha, y una de las grandes novelas de cara al 2026 es qué pasará con el volante de Estudiantes, Santiago Ascacibar.

A pesar de que, a sus 25 años, Santiago Ascacibar viene siendo el jefe del Pincha, capitán y mayor referente del club, su salida en esta ventana de transferencias parece cada vez más concreta.

Según venía trascendiendo desde hace semanas atrás, el mediocampista era el principal objetivo de River, que estaba casi seguro de concretar su llegada. Sin embargo, en los últimos días la situación se fue enfriando, y Boca aprovechó la oportunidad para fijarse en él.

De acuerdo con lo que reveló el periodista estrechamente vinculado a Boca, Leandro Tato Aguilera, Ascacibar fue ofrecido a la institución de La Ribera.

Desde el entorno del futbolista se habrían comunicado directamente con el club para acercar su nombre y ponerlo sobre la mesa, ya que es un hecho que el jugador siempre ha sido de gran agrado para Juan Román Riquelme.

Desde la institución de La Boca, primero quieren tener una conversación privada con el mediocampista para conocer en detalle si desea jugar en el Xeneize. Todo ocurriría en los próximos días.

Si la respuesta es afirmativa, Boca, a pesar de tener nombres de alto nivel en el mediocampo, estaría dispuesto a desembolsar entre 7 y 8 millones de dólares por él.

Boca Juniors también cuenta con volantes centrales de prestigio, como su capitán, Leandro Paredes. Pero la evolución futbolística del capitán del equipo de La Plata lo muestra como un jugador mixto, capaz de sumarse al ataque. Y el puesto del número ocho parece ser una de las nececisades del cuadro de la Ribera, de cara a un 2026 en la Copa Libertadores.