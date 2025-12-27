2025: el impresionante año del fútbol femenino cordobés

El fútbol femenino en Córdoba no llegó de golpe ni por accidente: se abrió paso a fuerza de rodillas raspadas, de partidos jugados lejos de los reflectores, de reuniones incómodas y reclamos que parecían no tener destinatario. Por eso, la sonrisa es más grande al observar lo que fue este 2025. Hoy provoca aplausos, elogios y una admiración genuina. Pero ese presente luminoso está hecho de capas superpuestas, de una historia que no se cuenta sola y que exige ser mirada con detenimiento.

Antes de las camisetas oficiales y las fotos de campeonas hubo mujeres sentadas frente a la sede de la Liga Cordobesa reclamando derechos básicos. Hubo futbolistas que entrenaban sin horarios fijos, sin vestuarios, sin contratos, sin camisetas propias, sin reconocimiento; pero con una convicción inquebrantable. Golpearon puertas que no siempre se abrían, no tanto para ellas mismas sino para las que vendrían después.

Ese gesto (más político que deportivo) fue vital para que en la actualidad exista un Belgrano bicampeón de AFA, un Talleres participando en Primera división con gran suceso, un Instituto que quiere dar el salto, un Universitario que pretende dar de qué hablar, y un Barrio Parque o General Paz Juniors que, de manera silenciosa, forma jugadoras talentosas que serán futuro.

Córdoba aparece ahora en el centro de la escena del fútbol femenino argentino. ‘Piratas’ campeonas, bicampeonas y representantes del país en la próxima Copa Libertadores. ‘Matadoras’, que en su primer año en Primera División se plantaron con autoridad, ganó su zona y obligó a River a transpirar en instancias decisivas. No es casualidad ni racha: es consecuencia. Detrás de esos resultados hay estructuras que crecieron, cuerpos técnicos formados, dirigencias que entendieron que el femenino no es un apéndice sino un proyecto.

Reducir el fenómeno a lo que sucede bajo el paraguas de AFA sería quedarse con una postal incompleta. El verdadero pulso está también en la Liga Cordobesa, en los torneos amateurs, en las canchas de barrio donde cada fin de semana se multiplica la cantidad de mujeres que juegan, dirigen, entrenan y organizan. Allí se sostiene el cimiento de este momento histórico. Según coinciden quienes observan de cerca el movimiento, se trata de la rama del fútbol que más crece, incluso en términos comerciales.

Sofia Salas, de las canchas de Liga Cordobesa a la Selección argentina

‘Piratas’ campeonas.

¿Qué decir que no se haya dicho de Belgrano femenino? Las dirigidas por Mariana ‘Pomu’ Sánchez hicieron historia en el 2025, pero hay un génesis que data de más allá del 2012, cuando se jugaba por primera vez un torneo de fútbol femenino en Liga Cordobesa.

Muchas mujeres y dirigentes trabajaron para que hoy Belgrano sea el club campeón y modelo de la disciplina del país. Desde las dirigencias, en su momento de Armando Pérez, a esta que comanda Luis Fabián Artime, que acertadamente afirmó días atrás: “No todo es plata”. Aunque en este caso, vale la aclaración: las ‘Piratas’ ya se sostienen financieramente y son rentables.

Son campeonas, tienen jugadoras que fueron y son íconos (casos Sabrina Maldonado o Victoria Arrieto), tienen historia, divisiones inferiores e identidad: serán las representantes de Argentina en la próxima Copa Libertadores. Nada es casualidad.

Mariana 'Pomu' Sánchez agiganta su leyenda en Belgrano

MATADORAS. Todas las categorías del Femenino albiazul reunidas en el predio: compromiso y sentido de pertenencia.

Las ‘Matadoras’ pisaron fuerte.

En barrio Jardín afirman que “el proyecto de fútbol femenino de Talleres está basado en la formación y el largo plazo. Por eso en la actualidad hay 152 juveniles mujeres entrenando en las inferiores albiazules. Un número que expone que el fútbol femenino no es sólo un deseo, hay una idea y se puso en práctica.

Y este año, luego del ascenso, se consolidó más. Llegaron futbolistas de renombre, como el caso de Catalina Primo, y más allá de que al comienzo le costó hacer pie en la Primera división de AFA, en el Segundo Torneo ganó su zona jugando muy bien y llegó a instancias decisivas, donde cayó por penales ante River.

La base es su formación. Por ende, no es casualidad que muchas de sus juveniles participen de las selecciones nacionales. El

proyecto de las ‘Matadoras’ tuvo un gran 2025 y esperan replicar y evolucionar en el 2026.

GLORIOSAS. En Alta Córdoba, tras ganar de punta a punta la Liga Cordobesa del 2025, dicen que quieren llegar a AFA por “méritos deportivos” y no por invitación.

Las ilusiones de Alta Córdoba.

Instituto inició el 2025 con el proyecto encabezado por el técnico Eduardo Sancassani y fue quizás el mejor de su historia en la disciplina. ¿Las razones? Las ‘Gloriosas’ se consagraron campeonas de punta a punta en la Liga Cordobesa, tanto en el Apertura como en el Clausura. Además, llegaron a la final de la Copa Córdoba, donde perdieron por penales ante Belgrano. Pero la competencia no sólo estuvo centrada en lo local: participaron de la Copa Federal Femenina (Región Centro), organizada por el Consejo Federal de AFA.

A propósito, Damián Bizzi, integrante de la Comisión directiva de Instituto y muy activo en la disciplina, explicó: “Este año llegamos a semifinales del Regional con Central Córdoba de Santiago del Estero. El año que viene si ganamos el Regional, participaremos en el torneo de AFA que nos corresponda por logros deportivos. Tal como lo hicimos en vóley, en básquet tanto masculino como femenino y en el mismo fútbol masculino. En todos nuestros deportes, siempre fue por logro deportivo. Con el básquet femenino ya jugamos el final four de Liga Nacional”.

ATENTAS A LA ‘U’. Universitario ascendió a la Primera B de LCF, mostrando un fútbol de alto nivel y promete ir por más.

El caso Universitario.

El otro equipo que tuvo un año extraordinario en la Liga Cordobesa fue Universitario. Las dirigidas por Betiana Gandino ganaron de punta a punta los dos torneos de la Primera B, logrando el ascenso a Primera división de manera invicta y con un claro concepto de equipo. “Para nosotras este año fue mágico, nunca dejamos de creer. Teníamos el desafío de volver al lugar del cual nunca deberíamos habernos ido, y lo logramos: merecimos el ascenso de punta a punta”, le contó la ‘Tana’ Gandino a Perfil Córdoba.

El elenco de la ‘U’ estuvo conformado por jugadoras con una trayectoria y una vinculación con la institución y con juveniles que aspiran a mucho más en el fútbol. “Tuvimos que formar un equipo y en realidad fuimos una familia. La Uni es familia. Desde el primer día mis jugadoras se convencieron de que podíamos lograrlo, eso fue clave, después a ese convencimiento le sumamos trabajo y compromiso”, sostuvo la DT.

Pero fiel a la historia del fútbol femenino en Córdoba, Gandino, leyenda de la disciplina en Universitario, sentenció: “El ascenso es el comienzo, queremos hacer historia, lograr jugar provinciales y regionales. Estamos motivadas, queremos llevar la U a lo más alto, con los valores que nos identifican, siempre”.

Entre pioneras que abrieron caminos, jugadoras que encarnan el presente y niñas que sueñan con un futuro posible, el fútbol femenino cordobés ya no pide permiso. Avanza. Y lo hace con memoria, con identidad y con la certeza de que esto recién empieza.