Sabrina Maldonado y un anuncio que sorprende en Belgrano

"En diciembre voy a dejar de jugar al futbol por un tiempo. El martes puede llegar a ser el último partido con Belgrano". La sentencia llamó la atención en propios y extraños. Sabrina Maldonado anunció, en declaraciones al programa Tercer tiempo, que se emite por Radio Sucesos, que se tomará "una pausa" de la actividad.

La 'Sabri' es una de las referentes del actual plantel de las 'Piratas'. La jugadora que nació el 25 de marzo de 2000 se formó en la Liga Cordobesa, se cansó de dar vueltas olímpicas con Belgrano y fue figura en los ascensos de Primera C a Primera B y de Primera B a Primera Division de AFA; además hizo goles de todos los colores en todos esos procesos. Por eso esta noticia marca de una etapa importante que se cierra.

Vale recordar que antes de que Belgrano llegara a la Primera división del fútbol femenino de AFA, la 'Rayo' tuvo ofertas para irse a Buenos Aires, pero ella, en su momento, dijo que su sueño era jugar con las 'Piratas' en Primera. Se quedó y cumplió su sueño. "Nunca me voy a arrepentir de amar tanto a Belgrano. Nunca me arrepentiría de haberme quedado a luchar. Nadie más que yo sabe cuánto luchamos para este momento. Aposté siempre por Belgrano".

Lo que se viene

"A 'Pomu' la conozco desde los 14 años y no paro de aprender de ella. Hace unos días le deseé feliz dia de la entrenadora y le dije que lindo es seguir aprendiendo de vos. La 'Pomu' es un bochazo", dijo sobre Mariana Sánchez, su entrenadora, pero que tambien fue compañera y amiga. La 'Sabri' también se piensa en un futuro como directora técnica.

"Mucha gente no quiere quemarlo, pero nosotras lo decimos, queremos salir campeonas. Esa es nuestra meta, nuestra motivación. El martes ante Ferro tenemos un partido súper importante", dijo sin casette la talentosa futbolista.

‘Beti’ Soriano: “La lesión llegó para seguir enseñándome”

En la misma nota, Maldonado contó que el viernes gran parte del plantel que conduce la 'Pomu' fue a la Boutique de barrio Jardín a apoyar a las 'Matadoras'.

"Casi todo el plantel de Belgrano fue a ver el partido y todas queríamos que ganara Talleres. Queriamos que pasaran ellas, la mala suerte hizo que pasara River. Fuimos a apoyarlas, nos hubiese gustado que la final hubiese sido el clásico", contó.

El martes, a las 21, las 'Piratas' se enfrentan a Ferro por los cuartos de final del Clausura. El partido será en el Gigante de Alberdi. Belgrano debe ganar para avanzar a semifinales y para tener más partidos de la 'Sabri' Maldonado en el fútbol femenino.