Inter Miami puso a la venta trozos de césped pisados por Lionel Messi

Inter Miami dejará de usar el Chase Stadium en 2026 y, a modo de despedida, activó la preventa de distintos objetos que contienen césped original del campo de juego.

El show debe continuar, aunque la temporada 2025 de MLS ya terminó y la próxima comenzará recién en febrero. Inter Miami, flamante campeón de la liga, estrenará su nuevo estadio en 2026 y eligió una curiosa estrategia de marketing para despedir al actual.

Con la figura de Lionel Messi como motor, el club lanzó The OG: Original Grass, una serie de cinco objetos coleccionables que contienen en su interior “césped original” del Chase Stadium.

Piezas coleccionables Inter Miami

“La colección de recuerdos Original Grass se lanza oficialmente hoy, brindando a los aficionados la oportunidad única de llevarse a casa una pieza auténtica del campo”, escribió Inter Miami, agregando: “Ese es el mismo campo donde nació la trayectoria del Inter Miami y donde se vivieron momentos inolvidables: nuestra temporada inaugural en 2020, la llegada de Leo Messi y los primeros títulos del Club, ¡incluyendo nuestra primera Copa MLS!”.

¿Cuánto cuesta comprar el césped pisado por Lionel Messi?

Inter Miami puso a la venta cinco opciones diferentes con césped del Chase Stadium, todas presentadas como “edición limitada”.

Las piezas más económicas son llaveros, una con la forma del campo de juego y otra con la de la camiseta de Lionel Messi. Estas cuestan 50 dólares.

La segunda opción es el Palco Mini Ultra Lux, una caja con bisagras en interior de cuero y gamuza que contiene el trozo de césped dentro de un cubo de acrílico. Se vende a 200 dólares.

Un escalón más arriba está la Caja Gran Lux, cuyo cubo de acrílico está acompañado por un “boleto metálico grabado en oro” dentro de una caja “de presentación ultralujosa” y mayor tamaño. Vale 350 dólares.

Finalmente aparece la Ultra Box, con el mismo contenido que la anterior pero dentro de una caja de mayor lujo. Y se vende a 750 dólares.

Los objetos tienen “envío disponible en todo el mundo” y la preventa ya está activa en el sitio web de Inter Miami. Las piezas comenzarán a ser entregadas en marzo de 2026.

El fútbol tiene sus elementos icónicos. Y Messi vive su experiencia en la liga de los Estados Unidos también en ese sentido, intentando hacer crecer a su deporte en un país que también necesita de la mística para avanzar, justo antes del comienzo del Mundial por países.