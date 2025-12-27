Denise García Rojo, la ‘europiba’ cordobesa que apunta a su segundo Mundial Sub 20

“Va a ser argentina y cordobesa”. El destino de Denise García Rojo quedó marcado cuando su madre decidió cumplir el deseo de que el parto fuera atendido en su país y en su ciudad natal, a un océano de distancia de su residencia en España.

“No se trató de un impulso, todo fue premeditado. Le dije a mi marido que quería que mi hija naciera en Córdoba, él no tuvo problemas y nos vinimos a tenerla acá”, cuenta Yessica Rojo, pionera del periodismo deportivo de La Docta en los ’90 y hoy orgullosa progenitora de una de las integrantes de la Selección Argentina Sub-20 de fútbol.

Denise tiene 19 años, es jugadora del Club Deportivo Getafe Femenino y el año pasado recibió su primera citación para integrar los equipos juveniles de la AFA, en la antesala del Campeonato Sudamericano.

“El llamado fue en marzo de 2024 y la verdad es que no me lo esperaba para nada. Ahí tuvo que ver mucho ‘mami’, porque fue ella la que movió todo. Arrancó mandando videos míos jugando, y por suerte hubo respuesta”, cuenta la futbolista, que en la cancha se desempeña como delantera.

MUNDIALISTA. La cordobesa representó a Argentina en la XI Copa Juvenil Femenina de la Fifa, que se disputó en Colombia en 2024. /// CEDOC PERFIL

Después de dos semanas de preparación, la ‘europiba’ cordobesa fue confirmada para representar a la AFA en el certamen continental que se disputó en Ecuador, donde Argentina terminó en el cuarto puesto, detrás de Brasil, Paraguay y Colombia, y obtuvo la clasificación mundialista.

En la 11° edición del principal torneo de selecciones femeninas juveniles de la FIFA, que se desarrolló en territorio colombiano entre agosto y setiembre de 2024, Denise fue la única embajadora de nuestra provincia y participó en los cuatro encuentros que jugó el elenco albiceleste, ante Corea del Norte (2-6), Países Bajos (3-3), Costa Rica (1-0) y Alemania (1-5).

El año pasado, Denise García Rojo formó parte de la Selección Argentina Sub-20 que obtuvo el cuarto puesto en el Sudamericano de Ecuador y alcanzó la instancia de octavos de final en el Mundial de Colombia.

los De aquella primera etapa con el representativo nacional, rememora: “Al principio fue duro, ya que venía de una época muy tranqui en España y la convocatoria significó un cambio importante en lo físico y en lo mental. Por suerte, recibí un trato increíble del grupo y de todas las personas que trabajan en el Predio Lionel Messi, y el cuerpo técnico que encabeza Christian Meloni me dio tiempo y confianza para poder adaptarme”.

TRIBUTO. Luego de su participación en el Mundial Sub-20 de 2024, García Rojo recibió un homenaje del Covadonga, el club de sus inicios. /// CLUB DEPORTIVO COVADONGA

Segundo tiempo

Puesta a definirse como futbolista, Denise señala como sus principales atributos la velocidad y la intensidad. “En cuanto a lo técnico, me gusta mucho la gambeta, jugar uno contra uno. Soy de llegar al fondo y sacar pases atrás, pero siempre que puedo trato de pegarle al arco”, puntualiza.

“Desde chiquita ha tenido mucha visión. Sabe levantar la cabeza y maneja muy bien las diagonales y los pases exigidos”, completa Yessica, con una mirada entre analítica y maternal. “Esa fue una de las mejores cosas que me dio jugar con chicos durante 10 años”, añade Denise, recordando sus inicios en el fútbol mixto del Club Deportivo Covadonga, en Oviedo.

“En mi club jugué un poco de todo, principalmente de lateral y de extremo”, cuenta sobre su presente en Getafe, donde se sumó en la actual temporada, tras jugar en Real Oviedo y Rayo Vallecano. “Estoy satisfecha en lo personal, aunque atravesamos una situación medio complicada a nivel de resultados. Empezamos bien y por distintos motivos estamos mal, pero luego del ‘parón’ de Navidad trataremos de arrancar de nuevo”, apunta.

El receso del campeonato encuentra a Denise celebrando nuevamente las Fiestas en condición de local, luego de cuatro años. “Antes veníamos a Argentina más seguido, pero en los últimos años no pudimos hacerlo por culpa mía, ya que me tocaba entrenar y se hacía imposible. Por suerte, esta vez pudimos volver a pasar Navidad y Año Nuevo en mi país”, destaca.

EL ÚLTIMO ENSAYO. Antes de las Fiestas, Denise participó de los amistosos que Argentina jugó ante Colombia en el Predio Lionel Messi. /// PRENSA AFA

Antes de los festejos familiares, la cordobesa participó de los dos amistosos que Argentina jugó ante Colombia (triunfos 1-0, ambos en Ezeiza) como parte de su preparación para la Conmebol Sub-20 Femenina 2026, que se jugará en Paraguay del 4 al 24 de febrero próximos.

En ese torneo, que otorgará cuatro boletos para el Mundial de Polonia del año venidero, Argentina integrará el Grupo B, junto a Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. “Vamos bien con la preparación. Hay muchas esperanzas y apuntamos con todo a clasificar al Mundial, que es nuestro primer objetivo”, subraya.

“Se renovaron muchas caras, pero sigue habiendo un lindo grupo. Hay chicas que vienen del Sub 17 y se sumaron varias del interior, que antes no eran tantas. La última vez estuve con dos de Talleres (Juana Schipper y Brisa Jara) y tres de Belgrano (Josefina Galarza, Luisana Araya y Micaela Bulacio)”, añade sobre su segunda etapa en la Sub-20. De llegar al Mundial, Denise emulará a las laboulayenses Florencia Mandrile y Emilia Mendieta, las cordobesas que hicieron doblete en Rusia 2006 y Chile 2008.

NUEVO DESAFÍO. Después de sus pasos por Real Oviedo y Rayo Vallecano, la delantera se sumó al Getafe en la temporada 2025/2026. /// GETAFE CLUB DE FÚTBOL

Enero en capilla

Denise tiene como ídolo a Lionel Messi y como referente a Marcos Llorente, el volante del Atlético de Madrid. Por iniciativa de su papá José Ángel, en el dorsal de su camiseta albiceleste utiliza el apellido Rojo en homenaje a ‘Dino’, su abuelo materno, quien atajó para Unión Florida en la Liga Cordobesa.

Entre sus influencias también destaca al atleta Pedro Nolet, mejor velocista asturiano de todos los tiempos y olímpico en Atlanta 1996, quien la ayudó en su preparación previa al Mundial 2024. “Fue lo mejor, me cambió la forma de correr adentro de una cancha”, subraya.

“Mi idea es seguir creciendo, pero quiero ir escalón por escalón”, afirma Denise sobre su carrera futbolística, aunque admite que el estudio es su prioridad. “Es lo que me inculcaron en mi familia”, dice la cordobesa, que cursa el 2° año de Comunicación.

Además de jugar en Getafe Club de Fútbol, Denise cursa el segundo año de la carrera de Comunicación. "Tengo claro que quiero hacer la especialidad en periodismo deportivo", asegura.

“Por la mañana me entreno y por la tarde voy a ‘la facu’. Me gusta la carrera y la llevo bien, aunque este año tuve que mover todos los exámenes. Luego de las Fiestas regreso a España para jugar en el club y rendir materias, y a mediados de enero vuelvo a trabajar con la Sub-20, para ver si quedo en la lista del Sudamericano”, precisa.

DE SELECCIÓN. Denise tiene 19 años y recibió su primera citación para integrar los equipos juveniles de la AFA el año pasado, en la antesala del Campeonato Sudamericano. /// CEDOC PERFIL

“Desde que soy parte de la Selección estoy mucho más atenta al fútbol argentino y trato de ver los partidos del campeonato, sobre todo cuando juega alguna ‘compi’. ¿Si me veo en algún equipo de mi país? Es algo que me preguntan bastante y, aunque no lo descarto, la verdad es que hoy me proyecto más en Europa que en Argentina. Como destino futbolístico, Inglaterra es un lugar que me llama mucho la atención”, sostiene.

Aunque se quedará con las ganas de asistir al Festival de Jesús María (“es algo que me gusta, porque mi abuelo también fue representante de artistas y solía llevarnos, pero no puedo ir por razones de calendario”), Denise trata de aprovechar el receso navideño poniéndose al día con su ciudad de nacimiento. “Aunque en casa conviven las dos costumbres, hasta mi papá parece un argentino más.

El mate con peperina, los alfajores, los criollitos, el lomito, las empanadas, el asado y el choripán son parte de nuestra cotidianeidad, y también el cuarteto y la cumbia”, relata. “Soy una cordobesa con todas las letras”, destaca a modo de epílogo.