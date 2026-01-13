Tren de Aragua: de la prisión venezolana al corazón de una red transnacional

Lo que comenzó como un grupo dentro de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (Venezuela), se transformó en menos de una década en un sindicato del crimen transnacional con células en varios países de América Latina y vínculos incluso en Estados Unidos. Esta organización es conocida como el Tren de Aragua (TdA): una megabanda que combina estructuras carcelarias con redes de narcotráfico, extorsión, trata de personas y lavado de activos.

Argentina no fue la excepción en las ambiciones expansionistas del grupo. A partir de 2019, autoridades de seguridad comenzaron a detectar actividad de personas vinculadas a esta red dentro del país, en particular en las provincias de Corrientes, Buenos Aires y en la Capital Federal.

Cómo llegó y se asentó la organización en Argentina

El caso “Banda del Yiyi”

El punto de inflexión fue la llegada de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, un venezolano con antecedentes policiales y pedidos de captura internacional por delitos que incluyen extorsión, homicidio y terrorismo, según fiscalías y fuentes judiciales. Boscán ingresó a Argentina en junio de 2019 con documentación falsa y se estableció en la provincia de Corrientes, llegando incluso a vivir en un barrio privado, según levantaron las autoridades.

Desde allí tejió una red de allegados y familiares que, según la investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC, funcionaba como una célula operativa del Tren de Aragua en el país.

Operativos, detenciones y procesamientos

1) Diciembre 2025 - Enero 2026: controles fronterizos y nuevas detenciones

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvieron en Ituzaingó (Corrientes) a un ciudadano venezolano de 35 años, identificado por sus iniciales J.F.P.V. presuntamente vinculado a TdA, tras ingresar ilegalmente a Argentina por un paso no habilitado. El hombre estaba siendo buscado por antecedentes en Estados Unidos y presentaba tatuajes asociados a la organización.

Las autoridades argentinas reforzaron los controles en fronteras terrestres y aeropuertos como parte de una política de seguridad nacional para impedir el ingreso de personas vinculadas no solo a bandas criminales sino también al entorno de regímenes autoritarios, según el Ministerio de Seguridad.

2) Mayo 2025 - Procesamiento de 13 personas

En mayo de 2025, la Justicia federal dictó prisión preventiva y procesó a 13 personas (10 venezolanos, una colombiana y un argentino) por integrar una organización criminal transnacional relacionada con el Tren de Aragua.

El principal acusado en esa causa fue Boscán Bracho, quien ya estaba detenido desde octubre de 2023 gracias a un operativo de Interpol en Corrientes. Los fiscales describieron a la estructura como una red con “clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de circulación de fondos” en el país.

Desde los domicilios allanados se secuestraron vehículos de alta gama, dinero en efectivo y documentación vinculada a maniobras de blanqueo.

Un estatus legal inédito: terrorista en Argentina

En febrero de 2025, el Estado argentino dio un paso inédito: incluyó oficialmente al Tren de Aragua en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET). Esta clasificación permite aplicar herramientas legales más duras, como la persecución de delitos de financiación del terrorismo y el congelamiento de activos sospechados de estar al servicio de la organización.

Esta decisión se produjo después de que Estados Unidos designara a TdA como “organización terrorista extranjera” y reforzó los lazos de cooperación con agencias como FBI, Interpol y Homeland Security para el intercambio de inteligencia.

Qué buscan y cómo operan en Argentina

Aunque la Justicia aún no presentó un organigrama completo de la banda en Argentina, la investigación judicial señala que los implicados:

Gestionaban y lavaban activos ilícitos derivados de actividades criminales en el extranjero.



Movilizaban dinero y bienes de alto valor mediante empresas de fachada y estructuras familiares.



Reclutaban y coordinan logística de entrada y salida del país, incluyendo viajes por rutas irregulares.



La banda mantiene, según informes fiscales, una clara división de tareas: desde quienes manejan cuentas y bienes hasta los que cubren la logística operativa más básica en el país.

Más allá de Corrientes: ¿amenaza regional?

El caso en Argentina no es aislado. La red del Tren de Aragua ha sido identificada en Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos, donde en varias ciudades se han realizado operativos contra supuestos miembros implicados en tráfico de armas, narcotráfico y otros delitos graves.

Expertos en crimen organizado sostienen que la expansión responde tanto a la diáspora venezolana como a redes criminales que explotan rutas migratorias y sistemas financieros vulnerables para establecer sus operaciones.

Conclusión: un desafío para la seguridad nacional

La investigación en Argentina muestra que el Tren de Aragua no es un grupo marginal ni una pandilla aislada de extranjeros delincuentes, sino una red transnacional con estructura y recursos suficientes para instalar células operativas en múltiples países, aprovechando rutas migratorias, sistemas financieros y debilidades institucionales.

Para las autoridades argentinas, el desafío ahora es no solo seguir desarticulando células locales, sino fortalecer el intercambio de inteligencia regional, continuar los procedimientos de expulsión de extranjeros peligrosos y monitorear las finanzas sospechosas que puedan alimentar estas redes.

