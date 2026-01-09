Petro pide una alianza militar regional contra el narcotráfico y propone cooperar con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a los ejércitos de América Latina a conformar una estrategia conjunta contra el narcotráfico, al considerar que el tráfico de drogas se ha convertido en una amenaza regional y, al mismo tiempo, en una “excusa” para justificar posibles intervenciones militares extranjeras.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario sostuvo que los países latinoamericanos deben actuar de manera coordinada para desactivar un problema que, según afirmó, “no beneficia a nadie” y que sirve como argumento para desestabilizar a la región. En ese marco, planteó la necesidad de una respuesta común que involucre a los Estados y a sus fuerzas armadas.

“América Latina debe defenderse de cualquier actor que busque desestabilizarla, y eso requiere unidad política, institucional y militar”, expresó Petro, quien insistió en que el narcotráfico debe ser enfrentado de manera directa y sin ambigüedades.

Propuesta de trabajo conjunto con Venezuela

En su pronunciamiento, el presidente colombiano también reveló que propuso a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, trabajar de forma coordinada en la lucha contra las redes del narcotráfico que operan en ambos países. Según explicó, el objetivo es enfrentar a los principales capos de la droga mediante una acción conjunta de los Estados, evitando que grupos armados ilegales utilicen el conflicto regional como cobertura.

Petro remarcó que estas organizaciones criminales no representan una causa política ni defienden a los pueblos, sino que funcionan como estructuras dedicadas al negocio de la cocaína, con capacidad para desestabilizar gobiernos y procesos democráticos.

El mensaje del mandatario se produjo luego de que Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC, convocara a una eventual alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados de la región. Petro rechazó de plano esa iniciativa y sostuvo que este tipo de organizaciones se han transformado en la principal justificación para una intervención externa.

Según el presidente colombiano, estas estructuras abandonaron cualquier pretensión ideológica y hoy actúan exclusivamente como engranajes del narcotráfico, generando violencia, corrupción y desestabilización política, especialmente en las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela.

Tensión con Estados Unidos y advertencia por una posible intervención

En declaraciones posteriores a la cadena pública británica BBC, Petro aseguró que percibe una “amenaza real” de una acción militar estadounidense contra Colombia, en el contexto de los recientes acontecimientos en Venezuela. El mandatario criticó la lógica de poder de Washington y advirtió que Estados Unidos corre el riesgo de quedar aislado si continúa tratando a América Latina como parte de un esquema imperial.

Las tensiones se intensificaron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara como “posible” una operación militar contra Colombia y lanzara advertencias directas al gobierno de Petro. Ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la situación regional, el narcotráfico y la relación bilateral, y se espera un futuro encuentro en la Casa Blanca.

Mientras tanto, el gobierno colombiano confirmó que Bogotá y Washington acordaron acciones conjuntas contra el ELN en la frontera con Venezuela, en un escenario marcado por la escalada de tensiones diplomáticas y militares en la región.

LB/DCQ