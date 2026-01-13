Se viralizó la violenta reacción de Trump contra la persona que lo llamó "protector de pedófilos"

El presidente estadounidense Donald Trump fue filmado mientras hacía un gesto obsceno contra una persona que, supuestamente, lo llamó “protector de pedófilos” durante la visita que realizaba a una fábrica este martes 13 de enero.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, aseguró en una declaración que envió a la agencia internacional de noticias AFP: “Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca”,

En una grabación que se viralizó en X y TikTok, publicada por el portal especializado en espectáculos estadounidense TMZ, puede verse al presidente caminando en una planta perteneciente a la empresa Ford, en Detroit, región de los Grandes Lagos, y, en un momento, se escucha una voz que grita algo que no puede oírse, ante lo cual, Trump levanta el dedo medio de su mano derecha como respuesta.

De acuerdo a la versión de TMZ, la persona que atacó al mandatario supuestamente le dijo “protector de pedófilos”, en supuesta referencia a la presunta cercanía del mandatario republicano con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual que, en 2019, se ahorcó en su celda, poco antes de afrontar un juicio por explotación de menores de edad.

Quién era Jeffrey Epstein y cuál era su vínculo con Donald Trump

Epstein nació en la ciudad de Nueva York el 20 de enero de 1953 y logró un gran éxito como financista, lo que le permitió construir una amplia red de amistades que incluía políticos, científicos, periodistas, artistas e incluso miembros de la realeza, como el príncipe Andrés de Inglaterra.

En 2019 fue acusado de reclutar y abusar menores de edad entre 1994 y 2004. El multimillonario, presuntamente, le “entregaba” a estas adolescentes a sus amigos ricos en fiestas privadas que duraban varios días, organizadas en las distintas residencias que había comprado por todo el mundo.

Donald Trump y Jeffrey Epstein

Trump compartía los mismos círculos sociales que el multimillonario y era común, en la década del noventa, verlos juntos en distintos eventos, muchas veces rodeados de mujeres; sin embargo, el magnate inmobiliario finalizó su relación con el financista antes de que éste fuera arrestado.

Mientras esperaba el juicio en su contra, Epstein, de 66 años, supuestamente se suicidó en la cárcel neoyorkina donde se encontraba alojado.

Donald Trump y Jeffrey Epstein en un evento

Ghislaine Maxwell, la pareja y socia del financista, fue detenida en julio de 2020 en la mansión de Bradford, New Hampshire que había comprado en un intento por ocultarse de la justicia. En 2022, un tribunal de Nueva York la condenó a 20 años de prisión por haber colaborado en la red de tráfico sexual de menores creada por Epstein.

