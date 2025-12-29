Nuevos documentos del caso Epstein devuelven el foco hacia Ghislaine Maxwell

En el marco del polémico caso Jeffrey Epstein, el foco volvió a ponerse sobre Ghislaine Maxwell luego de que se hicieran públicas de forma oficial las transcripciones del jurado investigador de su caso de tráfico sexual, que la habían llevado a quedar detenida, aunque luego lograra librarse de una sentencia a prisión de 20 años.

Las transcripciones fueron divulgadas en el marco de la publicación continua de archivos de la investigación por parte del Departamento de Justicia, los cuales involucran tanto a Maxwell como al difundo delincuente sexual, y estas exponen a un agente del FBI explicándole a los miembros del jurado investigador el papel clave de la ex empresaria en los casos de abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes.

Caso Jeffrey Epstein: publican nuevos documentos que confirman que Donald Trump viajó ocho veces en el jet privado del empresario pedófilo

La mujer, heredera de una editorial, fue condenada en diciembre de 2021 por tráfico sexual luego de que cuatro mujeres se presentaran en un jurado federal de Nueva York, Estados Unidos, y relataran como ella y Epstein abusaron de ellas entre 1990 y los 2000.

Recientemente, cuando el Departamento de Justicia se preparaba para publicar los archivos del caso Epstein, quien fue arrestado en julio de 2019 por tráfico sexual y se suicidó en su celda un mes después, Maxwell presentó una petición de habeas corpus solicitando su liberación a un juez federal, argumentando que surgieron "nuevas pruebas sustanciales" sobre violaciones constitucionales en su juicio.

La mujer, por su cuenta y sin un abogado, envió la solicitud y sostuvo que se retuvo información exculpatoria y que los testigos mintieron.

La atención volvió sobre Maxwell luego de que, a partir de la promulgación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, salieran a la luz las transcripciones de los procedimientos del jurado investigador que resultaron en su acusación, en el marco del procedimiento que implica la publicación periódica de documentos.

Una de las transcripciones corresponde a la de un agente del FBI frente al jurado, en el cual describe entrevistas con víctimas de Epstein, presagiando el testimonio del juicio que luego realizaron las cuatro mujeres, quienes describieron el papel de Maxwell en el aberrante caso.

El agente hacia mención a una mujer que afirmaba haber conocido a Epstein y Maxwell cuando tenía 14 años, en 1994, durante un campamento artístico de verano en Michigan, el cual era patrocinado por el ex empresario. Ambos tuvieron un encuentro casual con ella un día y luego, al enterarse que era de Palm Beach, Florida, solicitaron su número de teléfono, argumentando que en ocasiones otorgaban becas a estudiantes.

El video de Donald Trump con Epstein y rodeado de mujeres

Tras el primer contacto durante el campamento, la niña visitó la finca de Epstein junto a su madre, la cual quedó impresionada al conocer que este proporcionaba becas para estudiantes. Posteriormente, la niña comenzó a visitar la finca con regularidad y allí era agasajada con regalos, salidas y dinero.

El agente explicó que la niña pensaba que su relación con Epstein y Maxwell era extraña, aunque "Maxwell lo normalizó para ella", a quien veía como una hermana mayor. Poco después, la víctima reveló que quería ser actriz y modelo y, eventualmente, vio a Maxwell con el pecho descubierto en la piscina.

Acto seguido, Epstein le dijo a la niña que era mejor amigo del dueño de Victoria's Secret, aunque debería aprender a sentirse cómoda en ropa interior y no ser mojigata. Ante la duda de la menor sobre qué quería decir, él, según indicó el agente, la acercó a su regazo y se masturbó.

El agente explicó que, posteriormente, todos los encuentros con la niña incluyeron contacto sexual y que, en ocasiones, Maxwell estaba en el lugar con otras niñas. "Actuaba como si esto fuera normal", sostuvo sobre la actitud de la mujer.

El testimonio del agente no identificó a la víctima, aunque pareciera ser el reflejo del testimonio que una mujer dio en el juicio de 2021 bajo el seudónimo de "Jane", ocasión en la que indicó que Maxwell participaba de los abusos que Epstein cometía con múltiples mujeres, generalmente en un dormitorio o en una sala de masajes de su residencia en Palm Beach.

