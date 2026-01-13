Una publicación viral en redes sociales propone una insólita solución diplomática frente al interés de Estados Unidos por controlar Groenlandia: el matrimonio entre Barron Trump, el hijo menor del expresidente Donald Trump, y la princesa Isabela de Dinamarca, con la entrega de la isla autónoma danesa como “dote” para la Casa Blanca.

La propuesta fue difundida por la usuaria “Miss White” a través de un mensaje en la red social X, que acumuló la aprobación de más de 160.000 usuarios. Desde su cuenta privada, escribió: “La solución diplomática simple es que Barron Trump se case con la princesa Isabela de Dinamarca y Groenlandia sea entregada a Estados Unidos como dote”.

La propuesta fue difundida por la usuaria “Miss White” a través de un mensaje en la red social X

Entre los más de 6.000 comentarios que recibió la publicación, se destacaron aquellos en los que los usuarios le pidieron a Grok, el bot de inteligencia artificial de X, que generara imágenes de la supuesta boda entre Barron Trump e Isabela.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hijo del presidente de Estados Unidos, de 19 años, posee una fortuna estimada en alrededor de 150 millones de dólares, impulsada, según versiones difundidas en medios y redes, por el crecimiento de World Liberty Financial, una empresa vinculada al sector de las criptomonedas que habría cofundado.

Trump llamó a los iraníes a “tomar sus instituciones” y aseguró que “la ayuda está en camino”

Por su parte, la segunda hija del rey Federico y la reina Mary de Dinamarca, de 18 años, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono danés, detrás de su hermano mayor, el príncipe Christian.

El interés de Trump de hacerse con el control de Groenlandia radica en la importancia de la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto provocó el rechazo del gobierno de Dinamarca y las autoridades de territorio, que manifestaron que el país “no está en venta” frente a la posibilidad de una compra por parte de Washington.

La foto creada por Grok sobre la verían los involucrados en un posible casamiento

La semana pasada el subjefe del Gabinete del Gobierno, Stephen Miller, y el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaron la alternativa de enviar a las fuerzas armadas para anexionar Groenlandia, lo que desató una gran polémica.

De esta forma, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, aseguró este martes que su pueblo elegiría a Dinamarca antes que a Estados Unidos si se le pidiera que tomaran una decisión. Las declaraciones se dieron en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa.

BGD/DCQ