Represión en Irán: aumentan los muertos y no hay cifras oficiales

Las protestas en Irán llevan alrededor de 17 días. El pasado sábado, el gobierno cortó redes de internet y electricidad, dejando al país incomunicado entre sí y hacia el resto del mundo. En las últimas horas, trascendió que los medios iraníes estarían difundiendo comunicados que informan de 2.000 muertes, mientras que organizaciones de derechos humanos estiman un total de 12.000.

"Al menos 10.721 personas han sido arrestadas", informó HRANA en una actualización anterior el martes, en protestas registradas en 606 localidades de las 31 provincias iraníes. Entre los muertos hay al menos nueve niños, detalló la organización. Estos datos se dieron a conocer en el mismo contexto en el que se supo de la intención de ejecutar a un hombre de 26 años, detenido en las manifestaciones, Erfan Soltani. Fue penalizado por manifestarse y, según se sabe, se le habría negado acceso a un abogado para su defensa.

A pesar de no haber datos ciertos del volumen de asesinados, el número preocupa por su considerable aumento desde el balance anterior que contaba un total de 500.

Irán: la represión deja cientos de muertos menores de 30 años

En los medios locales, manipulados por el gobierno, se culpó a los “terroristas” de las muertes tanto de civiles como de militares. Además, el fiscal general de Teherán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquier manifestante será considerado un “enemigo de Dios”, lo que se castiga con pena de muerte.

El Consejo Editorial de Irán International publicó un comunicado diciendo: “Al menos 12.000 personas fueron asesinadas en la mayor masacre en la historia contemporánea de Irán, principalmente en las noches del 8 y 9 de enero, y esta masacre no será enterrada en silencio”.

Las alertas saltaron días atrás, cuando tras la intensificación de las manifestaciones, el gobierno decidió cortar el internet y la electricidad. En ese mismo momento, tanto iraníes como organizaciones de derechos humanos, pusieron en alza su voz avisando que esto podía llegar a tapar la peor masacre.

Protestas anti régimen en Irán: por qué esta vez es diferente

Las manifestaciones comenzaron estrictamente como protestas sociales debido a la decadente situación económica que sufre el país. Sin embargo, con el pasar de los días, más consignas fueron sumándose y, tras cada expresión por parte del gobierno que recrudecía la violencia, más personas salían a las calles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales el martes: “Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”. “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”, añadió Trump.

