Trump llamó a los iraníes a “tomar sus instituciones” y aseguró que “la ayuda está en camino”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un mensaje directo a los manifestantes iraníes a través de su red social Truth Social, donde los instó a mantener las protestas y avanzar sobre las instituciones del Estado, al tiempo que advirtió a las fuerzas de seguridad que “pagarán un alto precio” por la represión. “La ayuda está en camino”, escribió el mandatario, en un mensaje que profundiza la tensión entre Washington y Teherán.

“Patriotas iraníes, sigan protestando: tomen sus instituciones. Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”, publicó Trump, antes de anunciar que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen “las muertes sin sentido” de manifestantes.

En otro tramo del mensaje, el presidente estadounidense afirmó que Irán “está mirando a la libertad como tal vez nunca antes”, y reiteró que Estados Unidos está listo para ayudar.

Apoyo internacional a las protestas

El respaldo público de Trump se sumó al de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien declaró que Europa “apoya plenamente” a las mujeres y hombres iraníes que reclaman libertad. En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”.

Las protestas, que comenzaron por el deterioro de las condiciones económicas y el aumento del costo de vida, se expandieron en las últimas semanas a decenas de ciudades y derivaron en consignas abiertas contra el liderazgo del ayatolá Ali Jameneí y el régimen instaurado tras la revolución islámica de 1979.

Presión económica

El mensaje presidencial llegó pocas horas después de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 25% a todos los socios comerciales de Irán, una medida que apunta a aislar económicamente a Teherán. La decisión afecta especialmente a países como China, Rusia, Turquía y Brasil, que mantienen vínculos comerciales activos con la República Islámica.

“Con vigencia inmediata, cualquier país que haga negocios con Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con Estados Unidos”, afirmó Trump, al presentar la medida como definitiva.

La escalada retórica no es nueva. El viernes pasado, durante un encuentro con directivos petroleros, Trump fue registrado advirtiendo a los líderes iraníes: “Más vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”.

Según organizaciones de derechos humanos, cientos de personas murieron en las últimas semanas durante la represión de las protestas, mientras miles fueron detenidas. En ese contexto, el mensaje de Trump refuerza una estrategia de presión política, económica y simbólica sobre Teherán, en un escenario regional cada vez más volátil y con creciente atención internacional.

