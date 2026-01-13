Funcionarios de Dinamarca visitarán la Casa Blanca para discutir el interés de Estados Unidos en Groenlandia

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Dinamarca por el interés del presidente Donald Trump en controlar Groenlandia, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, confirmó este martes que este miércoles se reunirá en la Casa Blanca con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

“El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca”, declaró Rasmussen sobre el encuentro, en el que también estará presente la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

La confirmación de Rasmussen se produjo al finalizar una reunión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés, en la que participó el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen.

Rubio ya había anunciado días atrás que se reuniría con el ministro danés esta semana para discutir el futuro de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, aunque hasta ahora no había precisado la fecha del encuentro.

Este martes, el canciller danés adelantó que en la reunión se abordará el interés de Estados Unidos en anexar la isla, ubicada entre el océano Ártico y el océano Atlántico Norte. “El contexto de la reunión es que queremos tratar toda esta discusión en una sala, donde nos podamos mirar a los ojos. Por eso no tengo más comentarios”, precisó Rasmussen, sin brindar mayores detalles.

JD Vance, junto a Usha Vance, segunda dama de EE. UU., durante un recorrido por la base estadounidense Pituffik Space en Groenlandia, en marzo de 2025.

En las últimas semanas, Trump escaló la presión con nuevas amenazas sobre Groenlandia e incluso declaró que su país va a “adquirir” la isla estratégica “de una forma u otra” por razones de seguridad nacional. “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso suceda”, afirmó el mandatario estadounidense el sábado pasado a bordo del avión presidencial Air Force One.

Consultado sobre si una eventual adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos afectaría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Trump respondió: “Sí, afecta a la OTAN, pero ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos”.

En ese contexto, los países europeos miembros de la OTAN comenzaron a debatir la posibilidad de reforzar la seguridad en el Ártico ante las advertencias provenientes de la Casa Blanca. Incluso, países como Alemania y el Reino Unido empezaron a analizar la posibilidad de que la alianza de Europa y Norteamérica aumente su presencia en Groenlandia.

Donald Trump declaró que EE. UU. advirtió que tomará control de Groenlandia “de una forma u otra”.

Groenlandia rechazó las amenazas de Trump y defendió su soberanía

Frente a las declaraciones de Trump, quien manifiesta interés en Groenlandia desde el inicio de su mandato en 2025, las autoridades danesas y groenlandesas cuestionaron las amenazas de Estados Unidos y reiteraron que el control del territorio debe definirse conforme al derecho de autodeterminación.

A través de un comunicado, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, junto con los líderes de cuatro partidos políticos locales, respondió a los dichos del mandatario estadounidense. “El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La construcción del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y sobre la base del derecho internacional y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, señalaron.

El texto también remarcó que la seguridad de la isla debe ser garantizada por la OTAN, con el objetivo de prevenir cualquier intento de avance unilateral sobre el territorio.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, evitó pronunciarse específicamente sobre el futuro de Groenlandia y se refirió, en cambio, a la prioridad estratégica del Ártico. “Todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico”, afirmó, y subrayó que debe garantizarse “de forma colectiva” que esa región “siga siendo segura”.

