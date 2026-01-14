Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez y dijo que “Estados Unidos se está llevando muy bien con Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El anuncio, realizado desde el Despacho Oval, se produjo a solo un día de que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sea recibida en la Casa Blanca.

“Tuvimos una excelente conversación hoy, y es una persona estupenda”, dijo Trump ante periodistas. “Hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto permanente. Yo hablé con ella esta mañana, fue una llamada larga, hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, añadió el mandatario estadounidense.

Las declaraciones surgieron en respuesta a una consulta sobre la disposición del chavismo a colaborar con Washington. Al ser mencionada la figura del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, Trump evitó nombrarlo y respondió: “No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno”, en referencia a Rodríguez. También aseguró que las relaciones bilaterales atraviesan un buen momento y afirmó, sin precisar detalles técnicos, que Venezuela “acaba de otorgar 50 millones de barriles diarios” de petróleo a Estados Unidos.

Confirmación desde Caracas

Poco después, Delcy Rodríguez confirmó la llamada a través de la red social X. Habló de una “larga y cortés conversación telefónica”, desarrollada “en el marco del respeto mutuo”, y señaló que se abordó “una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros Gobiernos”. La funcionaria no brindó detalles sobre los temas tratados.

Horas antes, Rodríguez había realizado su primera aparición pública ante periodistas desde la detención de Maduro, aunque sin permitir preguntas. En una breve declaración desde el Palacio de Miraflores, aseguró que “Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

Durante esa intervención, la presidenta encargada informó que 406 personas privadas de la libertad fueron liberadas en las últimas semanas. Según sostuvo, el proceso se inició en diciembre de 2025 por orden de Maduro y no guarda relación directa con la intervención estadounidense.

“Se había iniciado un proceso de liberaciones para abrir espacios de convivencia, tolerancia y entendimiento”, afirmó Rodríguez, quien señaló que las excarcelaciones continúan coordinadas con el sistema de justicia venezolano.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal ponen en duda esas cifras. Según sus relevamientos, apenas se ha podido confirmar poco más de medio centenar de liberaciones, muchas de ellas bajo medidas cautelares y con restricciones. Además, denuncian que las familias siguen aguardando noticias en las inmediaciones de las cárceles, donde el número de presos políticos continúa siendo cercano al millar.

El núcleo duro del chavismo

Rodríguez compareció junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y al ministro del Interior, Diosdado Cabello, una imagen que buscó transmitir continuidad en el poder tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York hace once días.

Cabello, a cargo de los cuerpos de seguridad e inteligencia desde 2024, es señalado por organismos internacionales como responsable del período con mayor cantidad de detenciones arbitrarias en los últimos años. Pese a ello, Rodríguez afirmó que él coordina el proceso de revisión de causas vinculadas a “delitos contra el orden constitucional y el odio”.

La presidenta encargada también cuestionó públicamente a organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin mencionarlas directamente, sostuvo que existen grupos que “cobran a los familiares de personas privadas de libertad”, acusación que fue rechazada de plano por Foro Penal.

La llamada con Rodríguez y la inminente reunión de Trump con la principal referente opositora venezolana exponen una estrategia de doble carril por parte de Washington. Por su parte, el chavismo mantiene movilizaciones para exigir la liberación de la pareja presidencial detenida en Estados Unidos, al tiempo que el nuevo esquema de poder intenta estabilizarse, garantizar la continuidad de la comercialización del petróleo y avanzar, lentamente, en la excarcelación de presos políticos.

