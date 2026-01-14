Nicolás Maduro envió un nuevo mensaje desde la cárcel en Nueva York: “Confío en Delcy Rodríguez”

Este martes, Nicolás Maduro hizo llegar un nuevo mensaje dirigido a Venezuela desde la cárcel en la que permanece detenido en Nueva York, Estados Unidos. En esa comunicación, el exmandatario transmitió que confía “en Delcy Rodríguez y en el equipo que está al frente”.

El contenido del mensaje fue difundido públicamente por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, quien explicó que la comunicación fue transmitida por el equipo jurídico que representa a su padre. La intervención tuvo lugar durante una movilización de trabajadores del transporte realizada en Caracas.

"Confía en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron", afirmó el legislador en el marco de una movilización en Caracas de trabajadores del transporte.

Llamado a la unidad y advertencias sobre intentos de división en Venezuela

Durante su intervención, Maduro Guerra transmitió que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores le hicieron llegar un mensaje en el que aseguran que se encuentran “firmes y fuertes” y que tienen “claro el papel de lucha que les toca jugar”. Según relató, ambos manifestaron tener “la tranquilidad de conciencia” y “la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela”.

El diputado remarcó además que el mensaje incluyó un llamado explícito a la cohesión interna: “No dejar que nada nos divida”.

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, transmitió un mensaje de su padre desde la cárcel en Nueva York

En ese sentido, alertó que “van a intentar sembrar cizaña” y que “van a intentar decir cosas para confundir al pueblo”. Frente a ese escenario, sostuvo que la respuesta debe ser “claridad política, claridad ideológica” y “buscar las fuentes de información veraces para mantener la paz”.

Reclamo por el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Maduro Guerra reivindicó la capacidad de resistencia del oficialismo frente a los ataques recibidos. “Nosotros hemos resistido”, afirmó, y agregó: “Hemos resistido todos los ataques”. Según explicó, “nuestra resistencia ha sido activa y ese es el secreto del venezolano”.

A continuación, planteó una serie de objetivos que, según dijo, deben guiar el rumbo del país. “Tenemos que lograr que el país avance en lo económico para generar ingresos, en lo político con más democracia, en lo social cerrando la brecha de desigualdad”, enumeró. Ese proceso, sostuvo, debe permitir que Venezuela se mantenga “enrumbada hacia un destino de prosperidad en el nombre de Dios”.

Hacia el final de su discurso, el diputado llamó a “levantar y alzar las banderas” y a “mantener viva la llama de que nos regresen a Nicolás Maduro y a Cilia Flores”. En ese marco, afirmó: “Estamos tomando las decisiones correctas” y pidió a la militancia: “No tengamos duda”.

“Vamos a lograr que el país avance y vamos a traer a Nicolás y a Cilia para que sigamos al frente construyendo el modelo que Chávez nos dejó de justicia social y de prosperidad para todas y todos”, concluyó.

