Deshielo en Venezuela: el Gobierno desbloqueó la red social X y liberó por primera vez a presos estadounidenses

Este martes por la noche la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reapareció en X, la plataforma que había sido bloqueada en agosto de 2024 por decisión de Nicolás Maduro. En paralelo, el gobierno venezolano liberó a los primeros presos políticos de nacionalidad estadounidense, en un gesto que continúa en dirección a la transición liderada por Donald Trump.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", publicó Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en una operación llevada adelante por Estados Unidos.

Tuit de Delcy Rodríguez tras la rehabilitación de X en Venezuela

Unas horas antes, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había comunicado también su regreso a X y envió un saludo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” de la situación del país.

Diosdado Cabello aseguró que la reapertura de embajadas busca proteger a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos

Tuit de Diosdado Cabello tras la rehabilitación de X en Venezuela

"Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos", concluyó el dirigente, considerado el segundo hombre fuerte del chavismo.

Durante la noche del martes se reactivó también la cuenta de X del propio Maduro, que permanecía sin actividad desde el 8 de agosto de 2024 cuando el exmandatario había ordenado su bloqueo —en principio por un plazo de diez días— tras acusar al propietario de la red social, el empresario sudafricano Elon Musk, de integrar un supuesto “golpe de Estado cibernético” en su contra.

En la primera publicación de la cuenta del expresidente desde el bloqueo, se publicó una foto de él junto a su esposa, Cilia Flores, acompañada por la leyenda: "Los queremos de vuelta".

El chavismo rearma su estructura de poder y evita el colapso interno

Red social X en Venezuela: la interrupción y el retorno

Funcionarios del Ejecutivo, legisladores e incluso organismos estatales habían interrumpido por completo el uso de esa red social, que funcionaba como principal vía de información en el país. Desde entonces, el ingreso a la plataforma sólo era posible mediante redes privadas virtuales, conocidas como VPN.

Más tarde, durante el transcurso de la madrugada de este miércoles, se confirmó que la población venezolana volvió a contar —paulatinamente— con acceso a la red social.

De acuerdo con constataciones de la agencia AFP, usuarios de la empresa telefónica Digitel ya podían acceder a X durante la noche del martes. En otras prestadoras, como Movistar y la estatal Cantv, el servicio está habilitado pero de manera parcial.

Día 764: Venezuela y su patético socialismo tropical del siglo XXI

Con Maduro detenido en Nueva York, el chavismo avanza en un cambio de postura también en el frente tecnológico, en línea con las negociaciones abiertas con Washington por el petróleo y la excarcelación de presos políticos.

Todo este proceso se desarrolla bajo una marcada presión del presidente Donald Trump, quien reclama un alineamiento total con el esquema que impulsa su administración para Venezuela.

Venezuela liberó a los primeros presos estadounidenses

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este martes por la noche que Venezuela dejó en libertad a cuatro ciudadanos estadounidenses considerados presos políticos.

Aunque no se difundieron los nombres de los liberados, un funcionario del gobierno de Donald Trump declaró off the record a la agencia AFP: "Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas".

La medida se produjo luego de declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, quien la semana pasada había anticipado que un “número importante” de venezolanos y extranjeros privados de la libertad serían excarcelados como señal para afianzar la paz tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Para Trump, la crisis en Venezuela vuelve “inviable” revisar las deportaciones de migrantes

Desde Washington adelantaron que el Departamento de Estado enviará equipos especializados a Venezuela para colaborar en el traslado de los estadounidenses liberados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la transición en Venezuela

Sin embargo, el proceso se desarrolla en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de información oficial y las diferencias entre los datos difundidos por el gobierno y los relevamientos independientes.

Según la ONG Foro Penal, hasta este martes se contabilizaban 56 personas liberadas, una cifra distante de las 400 que las autoridades venezolanas aseguran haber puesto en libertad. Desde Caracas no se presentaron pruebas que respalden ese número.

La intervención de EE.UU. en Venezuela y la caída de Maduro, el análisis en frases

La organización de derechos humanos había informado que permanecían detenidos un ciudadano estadounidense y otro con doble nacionalidad venezolana y estadounidense. No obstante, medios de ese país señalaron que en los últimos meses el régimen había arrestado a cinco personas de nacionalidad estadounidense.

Hasta este martes, la administración encabezada por Delcy Rodríguez había liberado a ciudadanos venezolanos, italianos y españoles, además de personas con doble nacionalidad venezolano-colombiana, venezolano-española, venezolana-italiana e israelí-argentina.

Este último caso corresponde a Yaacob Eliahu Harary, de 72 años, quien recuperó la libertad el lunes tras permanecer 490 días detenido. Aún permanecen encarcelados tres argentinos: el gendarme Nahuel Gallo, el abogado Germán Darío Giuliani y Roberto Baldo, argentino-venezolano y propietario de una pizzería, arrestado junto con su esposa.

Donald Trump compartió una imagen editada para mostrarse como “presidente interino de Venezuela”

Luego de la primera tanda de liberaciones, concretada la semana pasada, el presidente Donald Trump afirmó que, como respuesta a esa decisión, dejó sin efecto una segunda fase de ataques contra Venezuela.

Desde el gobierno venezolano todavía no se informó el cronograma para el resto de las liberaciones ni se detallaron las identidades de los excarcelados, lo que impide confirmar si todos los casos corresponden a detenciones por razones políticas.

Aun así, este sábado por la noche, el propio Trump valoró públicamente el gesto de la gestión de Delcy Rodríguez. "Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no les será bueno", escribió en un mensaje publicado en su red social Truth.

