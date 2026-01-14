Trump amenazó a Irán con “medidas muy contundentes” mientras avanza el reloj hacia la ejecución del manifestante detenido

En medio de las masivas protestas en Irán que ya han dejado más de 2.400 muertos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país tomará “medidas muy contundentes” si el régimen iraní avanza con la ejecución de manifestantes detenidos. La advertencia se produjo en medio de una creciente preocupación internacional por la represión de las protestas antigubernamentales.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron luego de que familiares de Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años detenido la semana pasada, informaran a BBC Persa que su ejecución está prevista para este miércoles. El caso también fue denunciado por la organización Hengaw para los Derechos Humanos.

En un discurso pronunciado en el estado de Michigan este martes, Trump volvió a expresar públicamente su respaldo a los manifestantes iraníes y los instó a continuar con las protestas. “A todos los patriotas iraníes, sigan protestando”, dijo. En ese mensaje, el mandatario alentó a los ciudadanos a “tomar el control de las instituciones” y a recordar los nombres de los “asesinos y abusadores”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Represión en Irán: aumentan los muertos y no hay cifras oficiales

El presidente estadounidense también retomó su promesa de asistir a la población civil que se manifiesta contra el gobierno iraní. En ese contexto, aseguró que “la ayuda está en camino”, sin precisar inicialmente el alcance de ese respaldo.

Posteriormente, en una entrevista con CBS News, Trump fue consultado sobre sus dichos sobre Irán. Durante el reportaje, explicó que la ayuda llegaría “en diferentes formas”, como medidas económicas, y remarcó que Estados Unidos no brindará apoyo al régimen iraní.

Donald Trump reiteró su promesa de asistir al pueblo de Irán.

Al ser interrogado sobre su promesa de que Estados Unidos intervendría en el conflicto en Irán en caso de que el régimen comenzara a asesinar a manifestantes, y sobre los informes que indican que las ejecuciones podrían comenzar esta semana, Trump fue tajante. El mandatario afirmó que si Irán comienza con los ahorcamientos, Estados Unidos tomará “medidas muy contundentes si hacen tal cosa”.

Según un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos, más de 2.400 manifestantes han muerto como consecuencia de la represión llevada adelante por las autoridades iraníes durante las últimas semanas.

Las protestas comenzaron hace más de dos semanas, cuando comerciantes de Teherán salieron a las calles para protestar por la fuerte caída del valor de la moneda iraní. Ese reclamo inicial derivó rápidamente en manifestaciones masivas en todo el país. Con el paso de los días, las movilizaciones se transformaron en protestas contra el gobierno, con consignas que reclamaban el fin del mandato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Said Chaya: “Las protestas de Irán son continuación de las de 2022 por el velo de Masha Amini”

Qué se sabe sobre Erfan Soltani, el joven iraní de 26 años que podría ser ejecutado

El joven de 26 años fue detenido el jueves pasado de su domicilio, en relación con las protestas en Fardis, Karaj, al oeste de Teherán. Por el momento, no se identificó que autoridad llevó a cabo el arresto.

Cuatro días después, de acuerdo con el grupo Hengaw, la familia de Soltani fue informada que el joven será ejecutado este miércoles 14 de enero, aunque las autoridades iraníes no precisaron cuándo tuvo lugar el juicio ni cuáles son los cargos en su contra.

“Nunca hemos sido testigos de un caso que avanzara tan rápido”, dijo el activista Awyar Shekhi, de Hengaw, al la cadena británica BBC. “El gobierno está utilizando todas las tácticas que conoce para reprimir a la población y sembrar el miedo”, agregó.

La familia de Erfan Soltani denunció que el joven de 26 años podría ser ejecutado este miércoles 14 de enero.

Shekhi también alertó que la situación de Soltani podría no ser aislada. “Hay temor de que haya muchos casos similares”, advirtió, en referencia a otros manifestantes detenidos durante las protestas recientes.

Hasta el momento, la BBC informó que no se registraron novedades este martes sobre la situación de Soltani y que las autoridades iraníes y los medios estatales no realizaron comentarios oficiales sobre el caso.

Sin embargo, desde el Poder Judicial se reiteraron advertencias sobre la aceleración de los procesos legales contra los manifestantes detenidos, a quienes califican como “alborotadores” y “terroristas”.

Gabriel Ben Tasgal: “Para evaluar el dominio del radicalismo islámico lo primero es ver la situación de la mujer”

"Hay que hacerlo ahora": el Poder Judicial de Irán dijo que el régimen avanzará con ejecuciones

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, afirmó este miércoles que el régimen avanzará con juicios acelerados y posibles ejecuciones contra personas detenidas durante las protestas antigubernamentales, que ya dejaron al menos 2.500 muertos como consecuencia de una violenta represión estatal.

En un mensaje difundido por la televisión estatal iraní, Mohseni-Ejei sostuvo que las decisiones judiciales deben adoptarse con rapidez para tener impacto. “Si se pretende avanzar, hay que hacerlo ahora”, señaló, y remarcó que demorar meses los procesos reduce su efecto, en una clara defensa de la aceleración de las condenas.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre de 2025.

El funcionario insistió en que los tiempos judiciales deben acortarse de manera drástica y dejó en claro que el Poder Judicial no planea extender los procedimientos. Según sus palabras, actuar con celeridad es una condición necesaria para responder a las protestas y a quienes el régimen considera responsables de los disturbios.

Irán se encuentra entre los países con mayor cantidad de ejecuciones a nivel mundial, con más de 2.000 casos reportados en 2025, según organizaciones de derechos humanos. No obstante, incluso dentro del sistema judicial iraní, los casos que involucran la pena de muerte suelen extenderse durante varios años antes de llegar a una sentencia firme.

Aun así, existen antecedentes recientes de procesos exprés. Durante las protestas de 2022, las autoridades judiciales aceleraron los trámites y llevaron a cabo la ejecución de un manifestante apenas tres meses después de su detención, lo que incrementa la preocupación internacional ante la posibilidad de que se repita ese escenario.

TV/fl