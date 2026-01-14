Denuncian que las fuerzas del régimen iraní asesinaron al futbolista Mojtaba Tarshiz y su esposa

La muerte del exfutbolista iraní Mojtaba Tarshiz y de su esposa durante las protestas que atraviesan Irán generó una fuerte conmoción en el país y en el ámbito deportivo.

Según informó The Caspian Post, citando al canal de Telegram “Azad Iran” (Irán Libre), ambos habrían sido abatidos a tiros por fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones.

La pareja tenía dos hijos, quienes quedaron al cuidado de familiares. La noticia provocó impacto y repudio tanto en la sociedad iraní como en la comunidad deportiva, en un contexto marcado por denuncias de represión y violencia durante las protestas.

Tarshiz, exjugador del club Tractor S.C. de Tabriz, era oriundo de Ghaemshahr, en la provincia de Mazandarán. De acuerdo a la información difundida, el hecho ocurrió el 8 de enero, durante una jornada de protestas en distintas ciudades del país.

A lo largo de su carrera profesional, el exfutbolista pasó por varios equipos reconocidos del fútbol iraní, entre ellos Nasaji Mazandaran, Tractor Tabriz, Fajr Sepasi Shiraz y Mes Kerman.

