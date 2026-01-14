No más visas para inmigrantes: Estados Unidos congeló visas para más de 75 países

En una nueva medida de Donald Trump para frenar el ingreso de extranjeros a Estados Unidos, este miércoles se conoció la suspensión de la tramitación de visados de inmigrantes a 75 naciones. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

La decisión se habría tomado con el fin de reducir los gastos que representan los inmigrantes para el pueblo estadounidense, según declaró el portavoz del departamento de Estado. Entrará en vigor el 21 de enero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los países afectados incluyen algunos que han sido blanco de críticas como Rusia, Irán y Somalia, pero también otros que mantienen relaciones amistosas con EE.UU., como Brasil, Egipto y Tailandia.

Se solicitó a funcionarios consulares que rechazaran las visas otorgadas bajo la legislación vigente. Mientras tanto, se estarían revisando las normas y requisitos para la aprobación. El objetivo de esto es tener la capacidad de impugnar todas aquellas visas solicitadas por personas que puedan requerir, luego, de asistencia estatal. De este modo, la investigación previa se vuelve fundamental.

La medida tendría su base en cláusula de “carga pública” de la ley migratoria estadounidense, la cual establece reglas mas duras para la asignación de visas y tiene en cuenta factores que van desde la edad del solicitante hasta sus antecedentes de asistencia social, dominio del idioma inglés, entre otras.

En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, la suspensión alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Argentina no se encuentra en las listas.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

La Embajada de Estados Unidos revisará todas las visas emitidas en 2025: cuáles se van a cancelar

Aunque la política migratoria siempre fue un tema de agenda en Estados Unidos, y sobre todo en los últimos años, esta interpretación de la cláusula, sería la vez que mas exigencia se le atribuye.

Las intenciones de Trump de reducir la inmigración nunca han sido un secreto. Además, teniendo en cuenta el contexto de Estados Unidos, en el cual muchas personas se mostraron en contra de intervenir en conflictos como los de Venezuela o Irán, o también de brindar ayudas económicas como se hizo con Argentina en el ultimo tiempo, el presidente necesita demostrar que sigue a tono con los intereses de su propio pueblo. Según indican algunos medios, esta medida representaría el eje de su campaña y marca los inicios de un año con medidas más duras.

RG