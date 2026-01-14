Venezuela liberó a 14 periodistas tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela sumó este miércoles un capítulo clave con la salida de 14 trabajadores de medios de comunicación. Las excarcelaciones comenzaron por la mañana en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, bajo la supervisión de organismos de derechos humanos. Según confirmó la ONG Foro Penal, los primeros nombres en recuperar la libertad fueron Belises Cubillán Fuenmayor, Ramón de Jesús Centeno Navas, Víctor Ugas Azócar y Carlos Marcano Mogollón.

Poco después, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) amplió la lista y ratificó la salida de otros diez comunicadores. Entre los liberados figuraron Nakary Ramos Mena, Gianni González, Julio Balza, Roland Carreño, Rafael García Márvez, Leandro Palmar, Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López y Nicmer Evans. Con este grupo, la cifra de personas que abandonaron los centros de detención desde el inicio del anuncio oficial el 8 de enero se elevó a 70, aunque el oficialismo sostuvo que el número global de beneficiados desde diciembre superó los 400.

La medida formó parte del "proceso de pacificación" impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó estas liberaciones como un "paso importante" para restablecer el orden democrático en el país caribeño. Mientras tanto, en Washington, el Senado inició la votación de una resolución para restringir los poderes de guerra de Donald Trump, con el objetivo de evitar nuevas incursiones militares unilaterales en territorio venezolano.

Muchos de los liberados permanecieron meses en condiciones de aislamiento bajo acusaciones de conspiración y terrorismo. Organizaciones internacionales destacaron que la recuperación de estos trabajadores es una condición indispensable para reconstruir el sistema informativo en un país que todavía atraviesa una transición política cargada de incertidumbre.

Para las próximas horas, se espera una conferencia de prensa de Delcy Rodríguez para brindar detalles de cómo continuará el destino de los detenidos que aún permanecen en las cárceles del país. La mandataria interina buscó con estas acciones consolidar su legitimidad ante la comunidad internacional, mientras la justicia de Estados Unidos avanzó en el procesamiento de Maduro y Cilia Flores por cargos de narcotráfico, tras su detención en la operación militar del pasado 3 de enero.

El regreso de X y la situación judicial de la cúpula chavista

En paralelo a las liberaciones, Venezuela recuperó el acceso a la red social X después de más de un año de bloqueo. La plataforma permaneció suspendida desde agosto de 2024 por orden de Nicolás Maduro, quien acusó a Elon Musk de liderar un "golpe ciber-fascista" tras las cuestionadas elecciones de aquel año. Con el levantamiento de la restricción, tanto Delcy Rodríguez como el ministro Diosdado Cabello retomaron sus cuentas oficiales para comunicarse con la población, marcando el fin de la censura digital que obligó a millones de usuarios a utilizar redes privadas para no ser “trackeados” (seguidos virtualmente).

Diosdado Cabello saludó a sus seguidores y aseguró que el oficialismo "vencerá" a través de los nuevos canales de comunicación, mientras que Rodríguez destacó la "fortaleza histórica" del país en su primer mensaje tras el retorno a la red. El restablecimiento del servicio simbolizó un cambio de clima en el control de la información, permitiendo que organismos oficiales y ciudadanos vuelvan a utilizar la principal herramienta de difusión que Maduro intentó erradicar tras denunciar que era utilizada para "sembrar odio" desde el exterior.

A pesar de la apertura digital, las cuentas oficiales de Maduro y su esposa mostraron un tono diferente, centrado en su situación de reclusión en Nueva York. En sus perfiles se difundieron fotografías recientes con mensajes que calificaron su detención como un "secuestro" de 11 días. Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo ante la justicia estadounidense y su futuro político es incierto tras la incursión de las fuerzas especiales que terminó con su captura y el ascenso de Rodríguez como figura de transición.

