Juan Negri: "El ataque de EE. UU. a Venezuela muestra el fracaso de Brasil como líder regional"

El politólogo y analista internacional Juan Negri analizó el impacto de la ofensiva estadounidense sobre Caracas y afirmó que Estados Unidos “no tiene como prioridad una transición a la democracia en Venezuela”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), también cuestionó el rol de Brasil como potencia regional y se refirió a la represión en Irán y el del acuerdo Unión Europea–Mercosur.

Juan Negri es un politólogo y analista internacional, doctor y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Se desempeñó como director de las licenciaturas en Ciencia Política y Gobierno y en Estudios Internacionales de la Universidad de Di Tella. Además, es profesor ordinario en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la misma institución.

Queremos conversar con usted sobre el caso de Venezuela con Estados Unidos, el caso de Irán y, por último, el acuerdo Unión Europea–Mercosur. Elija usted por dónde le guste comenzar.

Empecemos por Venezuela. El sábado 3 de enero la mayor parte del mundo se sorprendió con la operación, llamémoslo así, de Donald Trump, y enseguida se comenzaron a barajar varias alternativas de cosas que podrían llegar a ocurrir en Venezuela. Es decir, algunos hablaban de una transición a democracia. María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, se inscribió en esta línea, me parece. Otros pensaban la posibilidad de una guerra civil si efectivamente el régimen se descabezaba. Van quedando claras algunas cosas.

La primera cosa que tiene clara es que Estados Unidos no tiene como prioridad una transición a la democracia en Venezuela. No sienta a la mesa a la oposición, simplemente apuesta a la continuidad del madurismo por otros medios. Es una especie de madurismo sin Maduro, lo cual obviamente genera mucha frustración a los sectores de la oposición venezolana, pero me parece que muestra que lo que Estados Unidos quiere en Venezuela es un régimen más amigo, con intereses más cercanos a los Estados Unidos en términos de petróleo, pero no necesariamente, o no por ahora, una transición a la democracia.

¿Y eso qué quiere decir? Desde el punto de vista de toda Latinoamérica, es la primera vez que invade o que bombardea Estados Unidos un territorio sudamericano. ¿Qué significa respecto del liderazgo de Brasil sobre Sudamérica? ¿Qué significa sobre la OEA?

Es un resultado patente del fracaso de Brasil como potencia hegemónica o mediana regional. Brasil aspiraba a ocupar el rol de contrapeso de los Estados Unidos en la región, pero cometió un error de liderazgo clave. Brasil tendría que haber intervenido antes en Venezuela. Intervenido, obviamente, no. Pero la región tendría que haber evitado hacia dónde llegó Venezuela, el deterioro democrático, y no lo hizo. El ataque de EE. UU. a Venezuela muestra el fracaso de Brasil como líder regional.

Entonces hoy tenemos un Brasil que es testigo inmóvil de Estados Unidos interviniendo en el territorio sudamericano y Brasil incapaz de ejercer ningún tipo de presión. Es un fracaso de la región en términos de organización multilateral, de integración. La región está completamente sometida a lo que quiere Estados Unidos. Y esto es particularmente grave en el caso de Brasil, que aspiraba a ese liderazgo regional.

Hoy la región está completamente fragmentada, completamente aislada en términos de su capacidad de acordar políticas públicas sobre temas que aquejan a toda la región, como el terrorismo y el narcotráfico. Es una región completamente fragmentada y aislada, donde además el rol de Trump juega fuerte, porque en el pasado uno hubiese imaginado que algo como esto hubiese recibido la condena unánime de los países latinoamericanos, pero hoy, por ejemplo, algunos países alineados con el trumpismo, como Argentina, legitiman este tipo de accionar por parte de Estados Unidos.

Cuando hace 20 años le pregunté al ministro de Defensa, de Rusia, que había sido canciller también, Serguéi Ivanov, sobre el BRIC, él me dijo: “Rusia, India y China sí. Brasil no, porque Brasil no tiene bomba atómica, y ningún país que pretenda ser líder regional puede no contar con una amenaza militar lo suficientemente importante como para disuadir a otros”. ¿El error de Itamaratí es haber planteado la aspiración de un liderazgo regional sin un componente militar acorde, capaz de llevar adelante ese liderazgo? ¿Es un fracaso el soft power, no solamente de Brasil?

Lo que pasa es que creo que Brasil podría haber aspirado a un liderazgo regional. No necesitaba la bomba para hacer eso, pero sí necesitás estar dispuesto a usar las fuerzas. América Latina, en esta especie de no intervención, de abrazarse al derecho internacional, le faltó un poco de picardía. Desde un punto de vista normativo, el derecho internacional es importante y la no intervención es importante, pero si vos no querés que Estados Unidos se meta en tu región, tenés que ser capaz de resolver los problemas vos solo, y no dejarle servido a Estados Unidos este problema. América Latina no hizo eso y Brasil como líder de América Latina, o a lo que aspiraba ser, no hizo eso. Pero para hacer eso no necesitas la bomba, necesitas sí estar dispuesto a usar la fuerza.

La bomba es un significante de unas fuerzas armadas con capacidad operativa, no necesariamente la bomba atómica. Lo que estaba diciendo este canciller es Brasil es apuesta a la paz y con la paz sola y el derecho internacional solo no se lidera, hace falta ejército.

Exactamente. Hay una famosa frase en latín que es "si quieres paz, prepárate para la guerra". A Brasil le faltó esa malicia, si se quiere, de meter mano. Brasil tiene unas fuerzas armadas más razonables, pero meter mano en Venezuela, sentarlo a Maduro y obligarlo a hacer elecciones, si vos lo que querés evitar es la intervención de Estados Unidos.

Lo que le dice hoy Estados Unidos a Europa es cómo puede ser que 500 millones de europeos, con un producto bruto el triple que el de los rusos, le tengan miedo a 50 millones de rusos. Es evidente que, si ustedes le tienen miedo a los rusos, es porque no han invertido un porcentaje de su producto bruto en defensa y los rusos han invertido el doble o el cuádruple que ustedes por habitante. Es decir, hay un porcentaje en el cual es importante tener una capacidad de defensa y de agresión militar.

Ahí también creo que hay algo interesante, que es no solo cómo tantos europeos más ricos le tienen miedo a Rusia, sino que lo que creo que le preocupa a Europa es que lo que Estados Unidos está diciendo es: "Miren, la seguridad europea ahora la tienen que pagar ustedes". Creo que hay un legado, una rémora de la Guerra Fría, que es la OTAN y que es el hecho de que Estados Unidos financia la seguridad europea. Y hoy, para Estados Unidos, esa zona del mundo no es particularmente estratégica. ¿Y para qué gastar dinero en eso? Es decir, Estados Unidos, por lo menos una facción del Partido Republicano, es más aislacionista. Piensan que no tienen por qué seguir financiando guerras u operaciones en el mundo, que incluye Israel. Una parte de los republicanos piensa que Estados Unidos tiene que dejar de financiar la defensa israelí.

En ese sentido me parece también importante señalar que, en un contexto donde los mercados y el comercio internacional entran en tensión debido al creciente proteccionismo, Europa empieza a tener más interés en empujar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, del que acabamos de tener noticias. Es decir, para Europa también es una posibilidad de seguir exportando en un contexto donde, insisto, el comercio internacional sufrió, está en crisis.

Pasemos entonces ahora a Irán, donde también Estados Unidos promete intervenir, aunque todo indicaría que el proceso de protestas está generado dentro del propio Irán, y no sé si la intervención norteamericana termina ayudando a los ayatolás, creando una especie de mística del nacionalismo. ¿Cómo cree usted que va a terminar lo que está sucediendo en Irán?

Por el momento, la principal variable que podría explicar un cambio de régimen, que es la lealtad de las fuerzas armadas, sigue siendo favorable al régimen de los ayatolás. Lo que vamos a ver es represión, mucha represión. Estamos viendo muchísima represión, pero un régimen que todavía no tambalea. Insisto, la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza paramilitar que se llama Basij, es muy fuerte, tiene muchos miembros y la oposición no tiene manera de confrontar con eso. Es decir, a menos que las fuerzas armadas o parte de las fuerzas armadas cambien de bando, es muy improbable que haya un cambio de régimen en Irán. Así que, por el momento, lamentablemente, no veo muchas posibilidades de cambio.

Además, hay otra cosa: no hay ningún líder muy claro en la oposición. Eso es lo que distingue a Irán de Siria. El hijo del sha, por ejemplo, intenta consolidarse como esa figura, pero la verdad es que es una figura muy cuestionada por su pasado familiar y porque tiene vínculos muy cercanos con Israel. Entonces, la oposición no tiene liderazgo, la verdad. Son protestas que no tienen liderazgo.

Este año hay elecciones en Estados Unidos. Si parte del Partido Republicano se queja de por qué tienen que invertir dinero en Israel y parte del Partido Demócrata incluso de por qué tiene que ayudar a la Argentina. ¿Cómo cree usted que puede afectar a la Argentina que Trump, en sus últimos dos años de gobierno, parezca ser un pato rengo, y más aún si no le fuera tan bien en las elecciones de medio término de este año?

Esa es una pregunta muy importante porque, a diferencia del pasado, donde los países parecían tener vínculos diplomáticos entre sí, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, o el buen vínculo entre Argentina y Estados Unidos, parece ser en realidad un buen vínculo con Trump, no necesariamente con Estados Unidos institucionalmente hablando. Entonces, yo creo que Argentina está en una posición vulnerable en términos de esa política exterior hacia Estados Unidos, porque depende sobre todo de la figura de Trump.

Trump, para empezar, tiene elecciones legislativas este año. En segundo lugar, no puede ser reelecto, con lo cual posiblemente, a partir de fines de este año, ya empiece a ser un pato rengo. No está claro quién lo va a suceder dentro del Partido Republicano, quién será el candidato. Entonces, Argentina queda en una posición muy vulnerable, porque la ayuda dependa de Trump, y tiene los días contados. Es decir, le quedan tres años de mandato, pero tiene los días contados. Eso genera una situación de incertidumbre de cara al futuro, sobre todo si efectivamente son los demócratas los que ganan las elecciones de 2028, que cuestionaron severamente el acuerdo con Argentina.

