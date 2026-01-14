El gobierno interino de Venezuela y Machado coinciden en Washington para contactos con EEUU

La presidenta interina de Venezuela planea enviar a un emisario a Washington para reunirse con altos funcionarios de Estados Unidos el mismo día en que la líder opositora María Corina Machado estará en la capital para sus propias conversaciones, tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

El embajador Félix Plasencia, jefe de misión en la embajada de Venezuela en Reino Unido y exministro de Relaciones Exteriores, prevé viajar el jueves por instrucción de la presidenta interina Delcy Rodríguez, según personas con conocimiento de los planes. Solicitaron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas.

Se espera que Machado, la popular figura opositora ganadora del Premio Nobel de la Paz, se reúna con el presidente Donald Trump el mismo día, según funcionarios estadounidenses. Las visitas paralelas se producen mientras Estados Unidos y Venezuela buscan restablecer vínculos diplomáticos tras años de conflicto, luego de que Trump prometiera “dirigir” el país presionando al gobierno de Caracas con una cuarentena petrolera impuesta por la Marina.

Maduro, el histórico líder de Venezuela, fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación nocturna el 3 de enero y se encuentra en Estados Unidos a la espera de juicio por cargos de narcotráfico.

El ministerio de Información de Venezuela, la Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron a solicitudes de comentarios el martes.

Las visitas rivales también subrayan cómo distintas facciones compiten por llenar el vacío de poder en Venezuela ahora que Maduro ya no controla el gobierno. Trump optó previamente este mes por trabajar con Rodríguez, vicepresidenta durante años de Maduro y blanco de sanciones de Estados Unidos. Dijo que Machado no estaba lista para liderar, pese a que obtuvo más del el 90% de los votos en unas primarias opositoras en 2023.

Plasencia, un experimentado diplomático, ha sido un estrecho colaborador de Rodríguez durante años, incluso como su director de protocolo cuando ella fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017. Luego, Plasencia ocupó su propio cargo como ministro de Relaciones Exteriores de Maduro en 2021 y 2022.

Un equipo estadounidense visitó Caracas la semana pasada para explorar la reapertura de la embajada de Estados Unidos, cerrada hace más de seis años. La embajada venezolana en Washington fue operada por el equipo de Juan Guaidó, a quien Trump reconoció como presidente interino de Venezuela en 2019, hasta que su mandato como presidente de la Asamblea Nacional terminó a inicios de 2023.

Algunos asesores de Trump habían favorecido desde hace tiempo una transición hacia Rodríguez como una vía de salida del liderazgo de línea dura de Maduro. Argumentan que una transición gradual sería menos disruptiva que una transición hacia Machado o Edmundo González, el candidato sustituto respaldado por Machado para la elección de 2024 tras ser inhabilitada.

Las autoridades venezolanas liberaron el martes al menos a un ciudadano de Estados Unidos que ya abandonó el país, según personas con conocimiento de la situación.

Se trata de la primera liberación conocida de un ciudadano estadounidense desde que las autoridades de Caracas comenzaron a excarcelar detenidos como parte de un esfuerzo por cumplir con las exigencias de Washington tras la captura de Maduro.

También el martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un memorando legal que justifica la extracción de Maduro, señalando que no se requería autorización del Congreso porque la operación no “alcanzó el nivel de guerra”.

