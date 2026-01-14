Los metales extendieron su impactante comienzo de año —con el oro, la plata, el cobre y el estaño alcanzando máximos históricos— ante apuestas de más recortes de tasas en EE.UU. y a una recuperación del sentimiento en los mercados financieros chinos.

Las materias primas registran ganancias impresionantes desde finales de 2025, mientras los operadores se posicionan para un año en el que se espera que la Reserva Federal reduzca aún más las tasas para apuntalar el crecimiento en EE.UU. Eso ha fortalecido el atractivo de los metales industriales, mientras que los metales preciosos también se benefician de los renovados ataques del gobierno de Trump contra la Fed y de un contexto geopolítico cada vez más tenso.

La plata subió hasta 5,3% y superó los US$90 por onza por primera vez el miércoles, mientras que el oro marcó otro máximo histórico. El estaño fue el metal industrial con mejor desempeño y llegó a subir hasta 6% en un momento, mientras que el cobre alcanzó un récord antes de recortar parte de sus ganancias. Muchos metales se ven favorecidos por la expectativa de una mejora en la demanda manufacturera, incluso en sectores de crecimiento como la inteligencia artificial.

La llamada “operación de degradación” —en la que los inversores evitan los bonos y las divisas gubernamentales por preocupaciones sobre el aumento descontrolado de la deuda— también ha respaldado el rally, especialmente en los metales preciosos. Un dólar relativamente débil abarata las materias primas denominadas en esa moneda para muchos compradores. El oro subió 65% el año pasado, mientras que la plata se disparó casi 150%, con ambos metales registrando su mejor desempeño anual desde 1979.

“Cuando el oro se mueve primero, suele señalar una caída de la confianza en las monedas fiduciarias”, dijo Hao Hong, director de inversiones de Lotus Asset Management Ltd. “Todo se mide contra el oro y, desde esa perspectiva, la mayoría de los activos parecen baratos en este momento, lo que representa un fuerte viento de cola para las materias primas, especialmente los metales”.

Una fiebre especulativa en China ha contribuido a potenciar el rally de los metales, con operadores y fondos de gran tamaño volcándose a materias primas como el cobre, el níquel y el litio. Los volúmenes de negociación en la Bolsa de Futuros de Shanghái se mantienen elevados desde finales de diciembre, y el interés abierto total en los seis metales industriales en esa bolsa alcanzó un récord el miércoles.

Los metales industriales, en general, se han visto beneficiados por las expectativas de una oferta más ajustada este año, ya que las minas y fundiciones globales han tenido dificultades para mantenerse al ritmo de la demanda. El mercado del cobre sufrió múltiples interrupciones importantes el año pasado, mientras que el aluminio enfrentó restricciones en China, el principal productor, y las exportaciones de estaño se vieron limitadas desde Indonesia, el segundo mayor proveedor mundial.

“Una base más amplia de inversores está comenzando a reconocer la tendencia más estructural de algunos metales, así como los problemas del lado de la oferta”, dijo Alexandre Carrier, gestor de cartera de DNCA Invest Strategic Resource Funds.

Además, algunas materias primas —en particular la plata y el cobre— se han visto impulsadas por la posibilidad de nuevos aranceles de importación en EE.UU. Parte de las ganancias del cobre se explican por una inminente decisión de la Casa Blanca sobre impuestos a las importaciones más adelante este año, lo que llevó a los operadores a apresurarse a enviar metal a los puertos estadounidenses.

El mercado también espera el resultado de una investigación de la Sección 232 en EE.UU., que podría derivar en aranceles sobre metales preciosos como la plata, el platino y el paladio. Esa amenaza arancelaria ha impedido que parte del metal salga de EE.UU. hacia Londres, el principal centro de negociación al contado, generando una condición conocida como backwardation, en la que los precios al contado superan a los precios futuros, lo que indica escasez.

“Es como si estuviéramos en un estado permanente de backwardation en los metales blancos en este momento, especialmente en la plata”, dijo Andrew Matthews, responsable global de distribución de metales preciosos en UBS Group AG, durante una llamada con medios. Las backwardations suelen traducirse en precios más altos, y los especuladores compran impulsados por esa fortaleza, explicó, “de modo que uno alimenta al otro, el efecto del huevo y la gallina, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora”.

Aun así, también hay voces de cautela, especialmente para los metales industriales. Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc., por ejemplo, prevén que los precios del cobre retrocedan más adelante este año. La demanda física en China ha sido débil desde finales de 2025.

La demanda como refugio también se ha visto impulsada por la captura de Nicolás Maduro, las renovadas amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y las protestas violentas en Irán que podrían derivar en la caída del régimen islámico. Citi mejoró sus previsiones a tres meses para el oro y la plata a US$5.000 por onza y US$100 por onza, respectivamente.

Pese a estar respaldados por la persistente volatilidad geopolítica, “sería saludable” que los precios de los metales preciosos atraviesen una fase de consolidación antes del próximo tramo alcista, dijo Joni Teves, estratega de metales preciosos en UBS. Aun así, señaló que “es difícil ir contra el impulso en este momento”.