Elon Musk ofreció Starlink gratis en Irán tras el prolongado apagón de internet

SpaceX, la empresa de Elon Musk, ahora ofrece servicio satelital Starlink gratuito en Irán en medio de protestas mortales y un apagón de internet que se ha prolongado por varios días.

SpaceX levantó la tarifa de suscripción de Starlink en Irán, por lo que las personas que cuentan con receptores en el país pueden acceder al servicio sin pagar, según Ahmad Ahmadian, director ejecutivo del grupo estadounidense Holistic Resilience, que trabaja con iraníes para asegurar el acceso a internet. Una persona familiarizada con las operaciones de Starlink confirmó el servicio gratuito, aunque pidió no ser identificada porque la información no es pública.

SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios.

El servicio de Starlink en Irán y en otras regiones afectadas por conflictos subraya cómo el servicio de internet de rápido crecimiento se ha convertido en una herramienta de poder blando para la persona más rica del mundo y para el gobierno de Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a los iraníes a continuar con las protestas y anteriormente pidió a Starlink —que algunos iraníes ya utilizan, pese a que está prohibido en el país— que ayude a restablecer las comunicaciones.

Musk ya ha intervenido en conflictos geopolíticos con servicio gratuito de Starlink. Los satélites de Starlink han proporcionado comunicaciones de internet tanto a civiles ucranianos como a su ejército desde la invasión rusa. En enero, Starlink anunció que ofrecía servicio de banda ancha gratuito a ciudadanos de Venezuela hasta el 3 de febrero, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los disturbios en Irán se han intensificado durante la última semana, llevando a cientos de miles de personas a las calles para exigir la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Grupos de activistas advirtieron que miles de personas podrían haber muerto en más de dos semanas de disturbios violentos.

Aunque los receptores de Starlink están prohibidos en Irán, muchos han sido introducidos de contrabando a través de las fronteras del país, dijo Ahmadian, quien estimó en una entrevista telefónica que hay más de 50.000 unidades disponibles en territorio iraní.

El ejército iraní ha estado trabajando para interferir la señal de Starlink y está buscando a los usuarios, según Amir Rashidi, director de derechos digitales del grupo de defensa de derechos humanos Miaan Group. La estatal IRIB News informó el martes que las autoridades incautaron “un gran cargamento de equipos electrónicos utilizados para espionaje y sabotaje”, entre ellos lo que en las imágenes parecía ser receptores de Starlink.

Rashidi también confirmó el acceso gratuito a los servicios de Starlink en Irán.

Según NetBlocks, un grupo que monitorea la conectividad en línea, el apagón nacional de internet en Irán se ha mantenido durante cinco días, dejando a millones de personas sin acceso a servicios digitales.