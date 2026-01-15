Petro confirmó que se reunirá con Trump en Washington el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este miércoles que el próximo 3 de febrero se encontrará en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump, lo que confirma que la relación entre ambos mandatarios mejoró considerablemente desde el pasado 3 de enero, cuando, tras producirse el ataque de la Delta Force contra Venezuela, el mandatario colombiano cuestionó al líder republicano y éste lo amenazó con acciones militares.

Sin embargo, la semana pasada, los dos referentes políticos mantuvieron una conversación telefónica donde acercaron posiciones, y este miércoles, Petro finalmente reveló, durante un encuentro televisado con sus ministros, que su viaje a Estados Unidos “será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión”. Para luego asegurar: “Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos”.

Colombia busca recomponer la relación con EE.UU. tras llamada Petro-Trump

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante su primera conversación, los dos mandatarios se habían comprometido a trabajar juntos para combatir al narcotráfico en Colombia, especialmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que se mueve en la frontera con Venezuela.

En 2024, el gobierno de Trump le sacó la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas al evaluar como insuficiente su trabajo para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Washington también le quitó la visa a Petro.

Luego, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron arrestados y trasladados por la fuerza a Nueva York, Trump acusó, sin mostrar pruebas, a Petro de liderar un cartel de narcotráfico y, ante las preguntas de los periodistas, afirmó que le parecería bien realizar una incursión militar en suelo colombiano similar a la que acababa de hacer en Caracas.

Además, el presidente estadounidense afirmó que Colombia estaba “gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos".

Presidente Gustavo Petro

El ELN pidió un “acuerdo nacional” y apuntó contra Estados Unidos

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso el pasado lunes 12 de enero, a través de un extenso comunicado, impulsar un “acuerdo nacional” como medio para superar la “crisis estructural” y el “conflicto social, político y armado” que vive actualmente Colombia.

Petro y Trump acuerdan acciones conjuntas contra el ELN en medio de tensiones regionales

El texto remarca que “se requieren unas Fuerzas Armadas que protejan a la población, que permitan la diversidad política, no la repriman, que sean garantes de la democracia y la soberanía nacional”.

El ELN enmarcó esta propuesta en el contexto de un mundo “convulsionado” por las “agresiones del imperialismo norteamericano”, haciendo referencia a la captura, por parte de Estados Unidos, de Maduro y su esposa.

HM/DCQ