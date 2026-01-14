Si hay algo por lo que se caracteriza Argentina al momento de emprender un viaje son sus rutas nacionales. Cada una de ellas ofrece una vista distinta, capaz de robar el corazón a todo turista que se anima a recorrerlas.

Hay caminos que atraviesan montañas, desiertos, viñedos, selvas y lagos, y que se transforman en verdaderos viajes en sí mismos, donde el trayecto importa tanto como el destino.

Cuáles son las rutas nacionales más bellas para recorrer en la Argentina

Ruta Nacional 40: la columna vertebral del país

Con más de 5.000 kilómetros, la Ruta Nacional 40 es una de las más extensas del mundo. Recorre la Argentina de sur a norte, desde Cabo Vírgenes (Santa Cruz) hasta La Quiaca (Jujuy). A lo largo de su traza atraviesa la Patagonia, la Cordillera de los Andes, los Valles Calchaquíes y numerosos pueblos cargados de historia.

Es una ruta soñada para los amantes de los viajes largos y la diversidad de paisajes extremos. Además, se destaca por unir culturas, climas y escenarios naturales muy diferentes, pasando por parques nacionales, lagos y valles, lo que la convierte en un verdadero símbolo de aventura y turismo en el país.

Ruta Nacional 68: el corazón de los Valles Calchaquíes

La Ruta Nacional 68 conecta la ciudad de Salta con Cafayate y atraviesa algunos de los paisajes más impactantes del Norte argentino. Uno de sus mayores atractivos es la Quebrada de las Conchas, donde formaciones como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo ofrecen un espectáculo natural único.

El recorrido es ideal para realizar paradas en bodegas, pueblos pintorescos y miradores naturales. Se puede transitar cómodamente en vehículo particular o como parte de una excursión terrestre, disfrutando de un paisaje desértico que sorprende con cerros multicolores, formaciones rocosas y fuertes contrastes geográficos.

Entre sus postales más alucinantes se destacan la Garganta del Diablo, el Fraile, los Castillos, el Obelisco y el Sapo.

Camino de las Altas Cumbres: Córdoba desde lo alto

El Camino de las Altas Cumbres conecta el Valle de Punilla con Traslasierra y ofrece uno de los recorridos más espectaculares de Córdoba. A lo largo del trayecto, las alturas, quebradas, ríos y vistas panorámicas convierten el viaje en una experiencia imperdible, especialmente durante la primavera y el verano.

Se trata de una verdadera obra de ingeniería que permite observar Córdoba desde lo alto, atravesando la Pampa de Achala y finalizando cerca de Mina Clavero, donde hay paradores y balnearios ideales para hacer una pausa y disfrutar del entorno natural.

Ruta Provincial 52: rumbo a las Salinas Grandes

Ubicada en el norte del país, la Ruta Provincial 52, en Jujuy, conduce a uno de los paisajes más impactantes de la Argentina: las Salinas Grandes. El camino asciende por la Cuesta de Lipán, con curvas pronunciadas y vistas panorámicas, hasta llegar a un inmenso desierto blanco situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Aunque el recorrido es relativamente corto, la ruta conecta Purmamarca con el Paso de Jama y Chile, alcanzando el Abra de Potrerillos (4.170 msnm) antes de descender al salar. Totalmente asfaltada y en excelente estado, es una experiencia turística imperdible.

Viajar por estas rutas no solo permite conocer destinos turísticos, sino también descubrir la identidad y la diversidad de la Argentina. Cada kilómetro recorrido suma historias, paisajes y sensaciones que convierten al viaje en un recuerdo imborrable.

