Viajar con mascotas: cómo elegir alojamientos pet-friendly y los cuidados básicos a tener en cuenta

Viajar con mascotas dejó de ser una excepción para convertirse en una tendencia en crecimiento. Cada vez más personas deciden incluir a sus perros o gatos en escapadas y vacaciones, lo que impulsó una mayor oferta de alojamientos pet-friendly y servicios adaptados. Sin embargo, trasladar animales requiere planificación, cuidados específicos y conocer las normas de cada destino para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.

Cuáles son los consejos de los veterinarios para que viajar con mascotas sea más seguro

El primer paso para viajar con animales es evaluar si la mascota está en condiciones de hacerlo. La edad, el estado de salud, el temperamento y la duración del traslado son factores clave. Antes de salir, se recomienda realizar una consulta veterinaria para verificar que las vacunas estén al día y descartar problemas que puedan agravarse durante el viaje.

También es importante definir el medio de transporte y el tipo de alojamiento con anticipación, ya que no todos los lugares aceptan animales o lo hacen bajo ciertas condiciones.

Requisitos sanitarios y documentación obligatoria

Para viajes dentro del país, suele ser suficiente contar con el certificado de vacunación vigente y un control veterinario reciente. En el caso de viajes internacionales, los requisitos son más estrictos: certificado sanitario oficial, vacunas obligatorias, desparasitación y, en algunos casos, microchip o pasaporte para mascotas.

Las exigencias varían según el país de destino, por lo que se recomienda consultar con organismos oficiales o embajadas antes de viajar.

Qué tener en cuenta al elegir alojamientos pet-friendly

No todos los alojamientos que se promocionan como pet-friendly ofrecen las mismas condiciones. Algunos imponen límites de tamaño, cantidad de animales o cobran un cargo adicional. Otros solicitan normas de convivencia específicas, como no dejar a la mascota sola en la habitación o mantenerla siempre con correa en espacios comunes.

Antes de reservar, es clave verificar:

- Si aceptan mascotas de forma permanente

- Qué servicios ofrecen (espacios verdes, bebederos, camas especiales)

- Reglas internas y posibles costos extra

Elegir un lugar verdaderamente preparado para recibir animales mejora la experiencia tanto para el dueño como para la mascota.

Viajar en auto con mascotas: consejos básicos

El auto es uno de los medios más utilizados para viajar con animales. Para hacerlo de manera segura, se recomienda usar arneses especiales, transportadoras o rejillas divisorias, evitando que la mascota viaje suelta.

Durante trayectos largos, es fundamental realizar paradas periódicas para que el animal pueda hidratarse, moverse y hacer sus necesidades. Nunca se debe dejar a la mascota sola dentro del vehículo, especialmente en días de calor.

Viajar en avión con mascotas: lo que hay que saber

Cada aerolínea establece sus propias normas para el traslado de animales. Algunas permiten viajar con mascotas pequeñas en cabina, mientras que otras solo lo autorizan en bodega, bajo condiciones específicas.

Entre los puntos más importantes a considerar están el peso máximo permitido, las dimensiones del transportín, las restricciones por raza y la documentación exigida. Informarse con anticipación evita rechazos de último momento o gastos imprevistos.

Cómo reducir el estrés de la mascota durante el viaje

El cambio de rutina puede generar ansiedad en los animales. Para minimizar el estrés, se aconseja familiarizar a la mascota con el transportín días antes del viaje y mantener horarios regulares de comida y descanso.

Llevar objetos conocidos, como su manta o juguete favorito, ayuda a que se sienta más segura en entornos nuevos.

Qué llevar en el kit de viaje para mascotas

Un kit básico para viajar con animales debe incluir:

- Alimento habitual y recipientes para agua y comida

- Correa, arnés y bolsas higiénicas

- Medicación, si corresponde

- Documentación veterinaria

- Identificación visible en el collar

Tener estos elementos a mano facilita la adaptación y evita imprevistos.

Seguridad y bienestar durante la estadía

Una vez en destino, es importante respetar las normas locales y del alojamiento. Mantener a la mascota con correa en espacios públicos, evitar zonas de riesgo y asegurar una correcta hidratación son cuidados esenciales.

También se recomienda identificar clínicas veterinarias cercanas ante cualquier emergencia.