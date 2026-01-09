ACCESORIOS DE VERANO: COLOR, LUZ Y ESTILO PARA DISFRUTAR LA TEMPORADA

Cuando llega el verano, vestirse suele volverse más simple, pero no por eso menos expresivo. El calor, los planes espontáneos y la informalidad del día a día hacen que muchas veces optemos por prendas básicas. Y es justamente ahí donde los accesorios cobran protagonismo: son los que terminan de construir el look y le dan identidad.

Siempre digo que en verano los accesorios no solo suman estilo, también cumplen una función real. Protegen del sol, aportan luz al rostro, ordenan la imagen y permiten disfrutar sin pensar de más. Elegirlos con intención marca la diferencia entre un outfit improvisado y una imagen fresca y coherente.

Uno de los grandes protagonistas de la temporada son los sombreros, gorras y viseras. Además de proteger, aportan carácter al look. Los modelos de fibras naturales, livianos y en tonos claros acompañan muy bien el espíritu veraniego. Elegir la forma adecuada ayuda a equilibrar las proporciones del rostro y a darle intención a un outfit relajado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los anteojos de sol son otro infaltable. Enmarcan el rostro, definen estilo y elevan cualquier look básico. Esta temporada se destacan los marcos translúcidos, los tonos suaves y los diseños geométricos, ideales para quienes buscan un aire moderno sin perder naturalidad.

Los pañuelos y bandanas aportan color, movimiento y versatilidad. Se pueden usar en el pelo, atados a la cartera, en la muñeca o incluso como detalle para la playa. Son pequeños gestos que suman frescura y personalidad.

En cuanto a carteras y bolsos, los materiales artesanales y livianos marcan tendencia. Tejidos, croché y fibras naturales acompañan tanto looks urbanos como de vacaciones, aportando una estética relajada y actual.

La colorimetría también juega un rol importante en verano. Elegir accesorios en colores que acompañen nuestros tonos naturales hace que la piel se vea más luminosa y la imagen, más armónica.

El verano es la mejor temporada para disfrutar, probar y animarse. Cuando los accesorios se eligen con conciencia, la imagen se siente liviana, auténtica y en sintonía con el momento.

Datos de contacto:

Web: nancycarolinasosa.com

Instagram: @soy_nancycarolina

LinkedIn: Nancy Carolina Sosa

Correo: [email protected]

WhatsApp: 2317-484727