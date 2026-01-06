La neurología necesita tiempo

Es común que la práctica neurológica esté dominada por la urgencia, el diagnóstico rápido y una progresiva fragmentación de puntos de vista. Para el Dr. Federico Nahas, ese esquema empezó a volverse insuficiente frente a una escena cada vez más frecuente en el consultorio: personas que consultan por dificultades de memoria, atención, estado de ánimo o rendimiento cognitivo, encontrando consultas que dejaban mas dudas que certezas, mas inseguridades que claridad de lo que les ocurre.

De esa experiencia clínica nace el Instituto NeuroNahas (INN), un proyecto que hoy, a seis meses de su apertura, comienza a afirmarse como una propuesta distinta para el abordaje de la salud cerebral y cognitiva en Tucumán. Que de empresarial tiene la organización y estructura, pero en su trato y calidad de atención es sumamente humano y cercano al paciente. Destinándole tiempo a explicar lo que le sucede, acompañar en el proceso con excelencia y en equipo.

“El cerebro no funciona por compartimentos”, repiten quienes trabajan cotidianamente en el Instituto. Esa idea atraviesa su forma de trabajo y se traduce en un modelo que reúne neurología, neuropsiquiatría, neuropsicología, neuro-oftalmología, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional y estimulación cognitiva en un mismo espacio. Cada especialista potencia el abordaje, no sólo suma su visión del caso.

Uno de los ejes centrales del INN es la prevención. En un contexto global de envejecimiento poblacional y aumento de los trastornos cognitivos, la propuesta basada en la mas reciente evidencia científica es intervenir antes: atender las primeras señales, acompañar a las familias y trabajar sobre hábitos, entorno y reserva cognitiva cuando todavía hay margen para hacerlo. En ese marco, la consulta deja de ser un hecho aislado y pasa a formar parte de un proceso de seguimiento más amplio.

A mediano plazo, el proyecto apunta a fortalecer programas de evaluación y seguimiento cognitivo, el diagnóstico temprano de Alzheimer mediante análisis de sangre, ampliar talleres abiertos a la comunidad y generar espacios de formación para pacientes, familiares y cuidadores. En paralelo, se avanza en la organización y análisis de datos clínicos con el objetivo de mejorar la práctica cotidiana e investigación.

La proyección de largo plazo es clara, aunque deliberadamente prudente: construir un modelo de atención en neurociencias clínicas que combine rigor científico, tiempo de escucha y cercanía, y que pueda convertirse en un referente regional. Investigación, formación continua y campañas de prevención forman parte de ese recorrido, con la visión clara de que la ciencia y la tecnología no se interpongan en la atención personalizada y cálida hacia los pacientes.

En un momento de la historia lleno de incertidumbre y ansiedad, que incitan al temor de lo que vendrá, el Instituto NeuroNahas propone otra forma de acercarse a la salud cerebral. Sin estridencias, con criterio y con la convicción de que cuidar el futuro cognitivo empieza hoy, en cada consulta y es la evolución natural de su slogan: “Neurociencias y salud para tu futuro”.