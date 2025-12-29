La Universidad de la Cuenca del Plata continúa en crecimiento y expansión

La Universidad de la Cuenca del Plata finaliza un año de logros institucionales y records en inscripciones, en donde transitó una etapa clave en su su historia institucional al recibir nuevamente a la Comisión de Pares Evaluadores de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esta visita formó parte de la tercera evaluación externa que revisa la gestión académica, la investigación, la organización institucional y la calidad educativa en todas sus sedes de la universidad. Durante de este proceso participaron activamente más de 300 estudiantes, docentes y graduados de entrevistas y recorridos, fortaleciendo el diálogo sobre el presente y futuro de la universidad.

La evaluación de CONEAU, organismo encargado de garantizar estándares de calidad en la educación superior argentina, no solo revisa la estructura y funcionamiento institucional, sino que también válida y recomienda mejoras en los programas de estudio. Para la UCP, este proceso fue una oportunidad para consolidar su proyecto educativo multimodal, inclusivo e inteligente, que combina la presencialidad con la formación digital.

En esa línea de expansión académica, la universidad presentó también la Licenciatura en Farmacia, una propuesta que representa un hito para la provincia de Corrientes al ser la primera carrera universitaria de la materia en la región. La carrera, que tendrá una duración de cinco años con modalidad presencial, incluye materias como anatomía, química, farmacología y toxicología, y contempla un título intermedio de auxiliar en farmacia para aquellos que deseen insertarse antes en el mundo laboral.

Por otra parte, la UCP amplió su oferta de carreras 100% digitales, potenciando la accesibilidad para estudiantes de todo el país. Entre las nuevas propuestas virtuales se encuentran licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía y Acompañamiento Terapéutico, diseñadas para quienes buscan flexibilidad horaria y realizar su cursado desde distintos puntos del país. Desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se realizó el lanzamiento de la Licenciatura en Diseño de Muebles e Interiores, una carrera presencial de cuatro años y medio orientada a la formación de profesionales capaces de intervenir en proyectos estéticos, funcionales y sustentables, en donde se integran aspectos culturales y tecnológicos del diseño aplicado al espacio y al objeto.

Este 2025 la UCP llevó adelante también el 15° aniversario de la fundación de la sede regional Formosa, en donde se consolida como un actor clave en la formación profesional y crecimiento en la región. De esta manera la UCP apuesta por la calidad, la accesibilidad y la vinculación con sectores productivos y sociales proyecta una universidad que no solo responde a las necesidades actuales, sino que también busca anticiparse a los desafíos del futuro laboral y académico. Este acontecimiento impulsó a la universidad a proyectar un nuevo campus en Resistencia y la ampliación en nuevas localidades. Así también, buscará expandir su oferta académica con nuevas carreras en el área de la salud.

Para finalizar un año de expansión y crecimiento continuo la Universidad tituló también a más de 40 especialistas en Derecho Penal en Asunción, Paraguay. El dictado de esta carrera de posgrado se realizó junto a la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay y consolidó el trabajo de internalización que desarrolla la UCP con países de Latinoamérica.

Desde la institución se destaca el proceso de evaluación externa y la incorporación de nuevas carreras como parte de una planificación estratégica orientada a fortalecer la calidad académica y ampliar las oportunidades de formación superior en el nordeste argentino, con una atención a las demandas profesionales emergentes.

Asimismo, el crecimiento sostenido en la matrícula durante el último año refleja el interés de estudiantes de distintas provincias por una propuesta educativa que combina innovación pedagógica, acompañamiento académico y una fuerte impronta territorial, con presencia consolidada en varias ciudades de la región.

Este 2025 la Universidad de la Cuenca del Plata reafirmó su rol dentro del sistema universitario argentino, consolidando un modelo institucional que articula evaluación permanente, expansión académica y compromiso con el desarrollo social, productivo y profesional del país.