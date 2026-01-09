De Argentina a USA: Valeria Vallina, la contadora puente entre dos mundos

¿Cómo comenzaste con tu actual actividad?

Mi carrera comenzó en Argentina como Contadora Pública. Al llegar a Estados Unidos, me especialicé con certificaciones del IRS y un profundo estudio del sistema. Esa inversión es hoy mi capital: una comprensión práctica de ambos mundos para guiar a mis clientes.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Soy el puente estratégico entre Argentina y USA:

1. Para el Inversor o Futuro Residente: aseguro la estructura societaria-tributaria óptima para inversiones inmobiliarias en Florida y elaboro el Plan de Negocio para visas de inversión. Conecto con una red confiable de abogados y realtors especializados.

2. Para el Profesional ya Establecido: ofrezco planificación fiscal personalizada, gestión contable integral y los conecto con la comunidad, como la Asociación Argentina de la Bahía de Tampa, para su integración y apoyo.

¿Qué te convierte en la mejor opción?

Soy la ventaja bicultural. Entiendo la mentalidad argentina y domino el sistema americano. Mi enfoque es proactivo: diseño la estructura correcta desde el principio para evitar costosos errores, como multas del IRS de miles de dólares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi visión es ser la aliada financiera de referencia para el argentino en Estados Unidos. Fortaleceré alianzas para crear un ecosistema integral (legal, inmobiliario, bancario) que garantice transiciones seguras y exitosas. Quiero representar Claridad, Resultados y Comunidad.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Invertiría en asesoría experta desde el minuto cero. Es el capital semilla del éxito: ahorra tiempo, evita pérdidas y acelera los logros. Por eso, el momento ideal para trabajar juntos es en la etapa de planificación, para sentar bases sólidas y permitir un crecimiento perdurable.

Valeria Vallina:

Sitio web: www.contadoraenusa.com

Instagram: @contadoraenusa

Email: [email protected]

Celular USA/Whatsapp: +1 813-580-3706

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariavaleriavallina/