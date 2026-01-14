La Costanera de Mina Clavero será epicentro de la Maratón de Verano 2026

La ciudad de Mina Clavero ya vive la previa de la Maratón de Verano 2026, que se disputará el domingo 25 de enero con largada a las 19 horas desde la Costanera de Playa Central. El evento, organizado por la Municipalidad, promete una jornada deportiva y recreativa en uno de los escenarios naturales más emblemáticos del valle de Traslasierra.

La competencia contará con dos modalidades principales. La prueba de 12K competitiva está pensada para quienes buscan rendimiento y posiciones en el podio, con premios del 1° al 3° por categoría y del 1° al 5° en la general. En tanto, la carrera de 6K participativa apunta a corredores recreativos que quieran ser parte de la experiencia sin la exigencia del cronómetro.

Además, la maratón incluirá una categoría Kids, de participación gratuita, donde todos los niños recibirán su medalla finisher, con el objetivo de promover el deporte desde edades tempranas y sumar a toda la familia a la jornada.

Las inscripciones son exclusivamente online y no se aceptarán registros el día de la carrera. Los valores son de $30.000 para 6K y $40.000 para 12K, e incluyen la remera oficial para los primeros 150 inscriptos. Para asegurar el lugar, los corredores deben completar el formulario digital, realizar el pago por transferencia y enviar el comprobante por WhatsApp.

El retiro de kits y la acreditación se realizarán el mismo domingo entre las 15 y las 17.30 en la zona de Playa Central, siendo obligatorio presentar certificado médico y el deslinde de responsabilidad firmado, que deberá descargarse previamente desde el enlace oficial de la organización.