Jesús María reprogramó la quinta noche del festival por la lluvia: qué pasa con las entradas

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María suspendió la noche prevista para este martes 13 de enero por las intensas lluvias registradas en el predio José Hernández y por el pronóstico de nuevas precipitaciones, y anunció la incorporación de una nueva jornada para el lunes 19. La decisión fue tomada pasadas las 20.30 por la comisión organizadora, con el objetivo de preservar la seguridad de espectadores, artistas y personal técnico.

Según se informó en conferencia de prensa, la gran cantidad de agua caída en el anfiteatro y la actualización del parte meteorológico, que anticipaba tormentas durante la noche, volvieron inviable el desarrollo de la quinta velada. Mientras la comisión deliberaba, hubo manifestaciones de enojo entre parte del público que aguardaba la apertura de puertas en los accesos.

Con esta resolución, ya son dos las noches canceladas en la edición 2026, ya que la apertura del festival también había sido suspendida días atrás por condiciones climáticas adversas. Para compensar la programación, la organización sumó una jornada extra el lunes 19 de enero, que se desarrollará exclusivamente con espectáculos artísticos, sin actividad de campo. En esa fecha actuarán Sergio Galleguillo, LBC, Euge Quevedo y Damián Córdoba.

En cuanto a la validez de las entradas, las generales del martes 13 podrán utilizarse para ingresar el miércoles 15, jueves 16 o lunes 19, presentando directamente el ticket en el ingreso principal. En el caso de plateas y espacios VIP del martes, solo serán válidos para el lunes 19, sin necesidad de realizar trámites previos. Quienes prefieran, podrán solicitar la devolución del importe mediante el formulario disponible en los canales oficiales del Festival.

Clima y festival

Mientras tanto, el clima seguirá siendo un factor decisivo para el desarrollo del festival. La inestabilidad atmosférica que obligó a suspender dos jornadas mantiene en alerta tanto a la organización como al público, ya que para los próximos días continúan las probabilidades de lluvias y tormentas en la región.

Para el miércoles 14, jornada con Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera, el SMN prevé tormentas aisladas desde la tarde y una máxima de 32°C. El jueves 15, cuando se presentarán Soledad Pastorutti, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo, el pronóstico indica tormentas desde temprano y 28°C de máxima.

El panorama mejora hacia el fin de semana, con baja probabilidad de lluvias, cielo apenas nublado y poco viento, lo que permitirá disfrutar del viernes 16 con El Chaqueño Palavecino y El Loco Amato. El sábado 17 con Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu y Ulises Bueno. Para el domingo 18 se esperan chaparrones aislados hacia la tarde-noche, mientras que el lunes de cierre, con Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, estaría nublado pero sin lluvias ni viento.