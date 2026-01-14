Ricardo Centurión: "Hoy soy un racinguista más"

Ricardo Centurión volvió a ponerse el centro de la escena y Racing de Córdoba como el gran escenario. La 'Aademia' de barrio Nueva Italia lo presentó oficialmente como refuerzo y, aunque se trate de la Primera Nacional, el impacto fue mayúsculo. No solo por el nombre, sino por todo lo que representa.

Centurión llega a Racing con un pasado que explica la expectativa y también la lupa. Supo deslumbrar con la camiseta de Racing de Avellaneda y Boca, equipos donde su talento lo ubicó entre los volantes ofensivos más desequilibrantes de su generación. Ese brillo, intermitente por distintos motivos, es el que ahora busca recuperar en su retorno al país tras su paso por Bolivia.

'Centu' habló ante los medios y mostró un discurso medido, autocrítico y enfocado en el futuro. “Mi conducta va a ser adentro de la cancha, no afuera”, afirmó con firmeza, consciente de que su nombre despierta ilusión, pero también interrogantes.

El volante explicó que la decisión de llegar a Racing tuvo un fuerte componente humano. Destacó la figura del presidente Manuel Pérez y su calidad como persona, un detalle que no pasó inadvertido y que expone el clima de confianza que rodeó la negociación. “Estoy muy contento y agradecido con Racing”, resumió, ya con la camiseta puesta y el desafío por delante.

“Soy Racinguista y busco el ascenso... Tenemos un objetivo que es ascender con este club. Sería maravilloso, ese es el sueño que voy a tener de acá hasta fin de año. Me voy a poner esta camiseta con total orgullo”, expresó.

Desde lo futbolístico, Centurión no llega desde el silencio. Su paso por Oriente Petrolero fue positivo: 31 partidos, nueve goles y cuatro asistencias, números que respaldan su presente tras su última aparición en el fútbol argentino, en abril de 2023 con Vélez. Racing de Córdoba suma así jerarquía y desequilibrio a un plantel que sueña en grande bajo la conducción de Pablo Fornasari.

Pero la clave de esta historia va más allá de las estadísticas. Centurión habló de madurez, de una cabeza distinta, de un proceso personal que —según sus palabras— se profundizó después de los 30. “Abrí mucho mi cabeza”, dijo, como quien entiende que el talento ya no alcanza sin compromiso. “Hoy estoy con una mente madura, tiene otra imagen mía. Se los voy a demostrar a todos”, resaltó.

El objetivo está marcado sin rodeos: ascender. El propio jugador lo repitió varias veces, casi como un mantra. Se definió racinguista, prometió orgullo por la camiseta y dejó en claro que quiere dedicarse exclusivamente a jugar al fútbol y llevar al club “a lo máximo”.

Racing de Córdoba apuesta fuerte. La Primera Nacional suma a su figura más rutilante y la Academia, a un futbolista capaz de cambiar partidos. El desafío está planteado: que Centurión vuelva a ser el que deslumbró, esta vez en Nueva Italia, con el ascenso como horizonte y la redención como trasfondo.