Manuel Pérez: "Quiero que ('Wanchope') se sume a Racing"

La dirigencia de Racing de Córdoba busca sumar jerarquía para su plantel de cara a la una nueva temporada de la Primera Nacional. Continúa Pablo Chavarría, llegaron Gaspar Iñiguez y Brian Olivera y ahora pretende sumar a Ramón 'Wanchope' Abila.

Hasta hace un tiempo eran rumores, o voces en off. Pero ahora el presidente de la 'Academia', Manuel Pérez, confirmó el interés.

Brian Olivera: "Vengo a Racing a hacer historia, como lo hice en Estudiantes de Río Cuarto"

El directivo se expresó en una entrevista con Cadena 3 y se refirió a la negociación con el atacante surgido de Instituto.

"Ayer pude hablar con Ramón y me comentó que tiene varias propuestas de equipos de primera. Nosotros nos vamos a tomar hasta el fin de semana para esperar su decisión, si el sábado o domingo no tenemos respuesta ya tenemos un plan B. Vamos a esperarlo hasta lo último porque quiero que se sume a Racing", aseguró Pérez.

Pablo Fornasari: “Estamos diagramando un Racing con ambición”