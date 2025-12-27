Brian Olivera: "Vengo a Racing a hacer historia, como lo hice en Estudiantes de Río Cuarto"

Tras los festejos por el histórico ascenso conseguido defendiendo el arco de Estudiantes de Río Cuarto, Brian Olivera ya tiene la cabeza en sus próximas metas. Su nuevo destino es Racing de Córdoba y quiere seguir escribiendo capitulos importantes en su carrera.

El arquero cordobés, surgido de las divisiones inferiores de Instituto, habló con el corazón abierto en el programa Tercer Tiempo, que se emite por radio Sucesos, y dejó definiciones que explican su presente, su pasado y, sobre todo, su ambición en la 'Academia'.

El comienzo de la charla fue tan honesto, porque reconoció que la salida del 'León' no fue sencilla: “Contento y triste. Me dolió no ponernos de acuerdo para seguir en Estudiantes. Fue un golpe duro. Cuando amás a alguien, a veces hay que dejarlo ir”. Una frase que desnuda el impacto emocional de un cierre inesperado.

Pero Brian es de esos tipos que saben dar vuelta la página. Entonces, sobre su llegada a Racing de Nueva Italia, contó detalles del primer contacto con el club y con el presidente Manuel Pérez. “Hablé con Manuel Pérez, es un loco lindo. Me cae bien. Lo único que me dijo es que no venga con la media rosa. A mí la presión me gusta. Yo entreno para no cometer errores", sostuvo.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando habló de su sentimiento por la 'Gloria', club de sus amores. “Yo soy hincha de Instituto y toda mi familia es de La Gloria, pero eso no quita que voy a defender con la vida a Racing. Mi familia me dijo que me iba a acompañar”, dijo sin casette. Identidad clara y profesionalismo absoluto.

En clave mercado, se animó a opinar sobre una posible bomba para el fútbol cordobés: “Para mí sí se puede dar lo de Wanchope a Racing. No me parece una locura que venga y tengo fe de que venga. Todos sabemos que es hincha de Instituto, pero es trabajo, creo que puede venir”.

Respecto al cuerpo técnico que encabeza Pablo Fornasari, dejó otra señal positiva: “Me gusta el técnico. Vino a Racing a no perder el tiempo. Me gustan esos técnicos que se preocupan”.

Finalmente, Olivera cerró con la frase que resume su llegada al club y marca el objetivo sin rodeos: “Yo quiero clasificar y pelear el ascenso. Yo no le tengo miedo a esa palabra. Vengo a Racing a hacer historia, como lo hice en Estudiantes”.