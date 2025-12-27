Llaryora endurece el Código: prohíbe “naranjitas” y limpiavidrios, y sanciona a antivacunas

Tras idas y vueltas, producto de la interna del PJ, que los opositores advierten abrió paso a una intrincada dinámica legislativa, el brazo parlamentario del gobernador Martín Llaryora se propone avanzar con una serie de modificaciones a la ley de Tránsito y una reforma del Código de Convivencia provincial.

Se trata de dos despachos que compatibilizan un conjunto de iniciativas -la mayoría de ellas de la oposición que fueron cajoneadas más de un año- que el oficialismo presenta, ahora, como parte de una actualización normativa vinculada a la seguridad vial y el orden público.

Más allá de que existen puntos de acuerdo, la oposición cambiemista cuestiona las formas. Rechaza que se los lleve "a los empujones". De hecho, el PJ se enredó en su interna, lo que trajo aparejado que todavía no haya dictamen del nuevo Código de Convivencia, iniciativa que acapará la centralidad en el debate, con el foco puesto en la prohibición de los "naranjitas truchos" y los limpiavidrios.

"Lo que vamos a vivir el lunes no es urgencia. Son 26 años de un gobierno peronista que se ha quedado sin rumbo y sin ideas”, apuntó el jefe de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich. Los radicales reaccionaron así ante la decisión del oficialismo de tratar "a las apuradas" esta reforma en la última sesión del año que será maratónica y que se extenderá bien entrada la madrugada del martes.

"Este gobierno, a los apurones e improvisando, pretenden traer una modificación profunda al Código de Convivencia, sin consultar a especialistas en la materia y habiendo rechazado en agosto 2024, el mismo proyecto que hoy pretenden discutir", sumó Alejandra Ferrero. La oposición boina blanca atribuye las idas y vueltas a "la interna PJ" con foco en la capital, vista en clave electoral.

Mano dura

El PJ convocó en la mañana del lunes a comisión para tratar un texto oficialista que buscará dictaminar para que llegue por la tarde al recinto. El objetivo, según el peronismo, es adecuarlo a los cambios tecnológicos y sociales que impactaron en las formas de convivencia durante la última década y media.

Con esta reforma, el gobierno de LLaryora dio la señal que aplicará "mano de dura" para ordenar la calle, en base a los tiempos libertarios que se viven, y de acuerdo a las demandas que arrojan los sondeos que sirven como termómetro del clima social.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, viene sosteniendo que "el orden público y la paz social no se negocian". Ante los cambios que se vienen, reforzó el mensaje: "No criminalizamos la pobreza".

Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación del Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, con un rol más activo en el diseño y planificación de la política contravencional.

Entre las principales modificaciones se destacan:

Cambios en el régimen de cuidacoches , que quedarán permitidos únicamente cuando cuenten con autorización municipal o comunal. Se busca poner fin a los "naranjitas truchos".

, que quedarán permitidos únicamente cuando cuenten con autorización municipal o comunal. Se busca poner fin a los "naranjitas truchos". La prohibición expresa de la actividad de limpiavidrios , que será incorporada como contravención por no estar regulada y por representar un riesgo para la seguridad vial.

, que será incorporada como contravención por no estar regulada y por representar un riesgo para la seguridad vial. La incorporación como contravención de las fiestas clandestinas .

. La sanción por incumplimiento del calendario obligatorio de vacunación de menores de edad.

Ajustes en penas y sanciones para diversas conductas que afectan la convivencia urbana.

En el caso de los cuidacoches, la legisladora Nadia Fernández aclaró que el estacionamiento medido es competencia de los municipios y que toda actividad no autorizada quedará prohibida. En cuanto a los limpiavidrios, la prohibición será total.

El opositor Gregorio Hernández Maqueda, uno de los más fervientes impulsores de la prohibición de los cuidacoches, cuestionó la propuesta del peronismo. "Ni naranjitas ‘legales’ ni ‘ilegales’. No vamos a avalar una actividad extorsiva disfrazada de convivencia y seguridad", afirmó. En ese plano, el liberal mileista insistirá en la prohibición total de naranjitas y limpiavidrios en Córdoba. "No aceptamos ‘legales’", remarcó.

Respecto de las sanciones a los padres de niños y niñas que no estén vacunados —que podrían incluir trabajo comunitario, multas o arresto— quedarán definidas en el texto final y en la reglamentación posterior. Fernández subrayó que la medida estará acompañada por campañas de concientización sanitaria impulsadas por el Ministerio de Salud.

Pese a tratarse de una reforma sensible, en el oficialismo afirman que existe un consenso amplio entre los bloques para avanzar con la actualización del Código de Convivencia, que será tratada en la sesión del lunes. Sin embargo, hay tensión en la Unicameral debido a que la UCR rechaza que se los lleve "a los empujones".

Ley de Tránsito

Uno de los cambios más relevantes en materia de tránsito será la incorporación formal de los sistemas de encendido automático de luces -conocidos como DRL- como válidos para circular durante el día. Se trata de una adecuación largamente reclamada por conductores en Córdoba, ya que estos dispositivos vienen incorporados de fábrica en muchos vehículos nuevos.

Con la modificación, quienes circulen por rutas provinciales o nacionales con luces DRL encendidas no podrán ser sancionados por la Policía Caminera. La norma aclara que la validez rige exclusivamente durante el día y que, en el caso de los vehículos que no cuenten con esta tecnología, se mantiene la obligatoriedad de llevar las luces bajas encendidas.

Desde el oficialismo brindaron sus argumentos de por qué Córdoba era una de las pocas provincias que aún no había incorporado este criterio, y defendieron el proceso de discusión previo de los equipos que trabajan en la seguridad vial. "La provincia siempre ha sido muy exigente en seguridad vial y eso se refleja en la reducción de accidentes en las últimas décadas", justificó Fernández.

Además, la reforma de la ley de Tránsito contempla el endurecimiento de sanciones para conductas temerarias, especialmente en autopistas y autovías. Se prevé un aumento de multas y una agravación de penas para infracciones vinculadas a excesos de velocidad y maniobras de alto riesgo.