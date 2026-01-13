Matías Suárez anunció su retiro oficial del fútbol profesional

Matías Suárez fue de esos futbolistas que daba gusto ver jugar. Un jugador. Capaz de desequilibrar con una gambeta, un cambio de ritmo, un pase preciso o el sólo amague. Era potrero puro, con improvisación y juego. Vaya que jugaba. Las lesiones fueron su gran adversario en su carrera, sino estaríamos hablando de un jugador con mayor proyección de la que tuvo. En su momento estuvo muy cerca de jugar en el Barcelona. Pero aún así, el 'Magico' hizo carrerón.

Esta introducción de la nota tiene que ver con que el futbolista cordobés oficializó su retiro de la actividad profesional. “Cuesta decirlo porque estuve muy ligado, toda la vida jugué al fútbol. Cuesta decirlo pero creo que ya he tomado la decisión”, expresó el talentoso delantero surgido de Unión San Vicente y que la rompió en Belgrano, Anderlecht de Bélgica y River.

En declaraciones a Canal Doce, Suárez contó que en los últimos días recibió una propuesta de Racing de Córdoba. “Les dije que no, no me sentía a la altura del club y Racing se merece un buen jugador. Está buscando hacer un buen equipo para ascender y yo no me veía, hace seis meses que estoy parado. Para no faltarle el respeto le dije que no. Súper agradecido a Racing, me hubiera encantado pero ya tengo casi decidido que me voy a retirar”, explicó; al tiempo que agregó: “Tenía propuestas pero lo mejor es dejar de jugar, disfrutar de otras cosas”.

Carrerón

Matías Suárez nació el 9 de mayo de 1988 en la localidad de La Falda. Hizo infantiles en Unión San Vicente, donde la descosió y en el 2002, con 14 años, pasó a las divisiones inferiores de Belgrano. Fue Marcelo Bonetto quien lo vio e hizo de todo para sumarlo a las inferiores del ‘Pirata’, donde se destacó jugando en todo el frente de ataque. Decir ‘se destacó’ es poco: la rompió. Por eso, el 29 de octubre de 2006, con 18 años, debutó en la Primera del Celeste en un partido ante Arsenal, por la 13a fecha del Apertura. Fue Mario Griguol quien lo presentó en sociedad. El pibe no desentonó: fue figura. Entonces emigró al fútbol europeo, donde se transformó en ídolo del Anderlecht de Bélgica.

En el club europeo hizo 67 goles en 239 cotejos. Era ídolo del elenco belga, donde los hinchas lo llamaban ‘El Artista’. En Anderlecht obtuvo ocho títulos: cuatro veces la Pro League (2009/10, 2011/12, 2012/13 y 2013/14) y cuatro veces la Supercopa (2010/11, 2012/13, 2013/14 y 2014/15). En el 2012 estuvo diez meses sin jugar debido a una lesión en la rodilla.

En julio de 2016 retornó a Belgrano. En su segunda etapa jugó 67 partidos y marcó 10 goles.

En el 2019, River pagó tres millones de dólares para hacerse de los servicios de quien hasta hace unos días era el capitán de la ‘B’, que luchaba por no descender. Ese año jugó la Copa América con la Selección argentina en Brasil, en la que la ‘Scaloneta’ terminó tercera. En River jugó 133 partidos y ganó 7 títulos.

¿Por qué no se retiró en Belgrano?

Y en el 2024 inició su tercera etapa en Belgrano, pero no logró la continuidad esperada. Solo hubo algunos destellos de su calidad. Y se tuvo que marchar. Estuvo un tiempo en Unión Española de Chile, pero su fútbol ya no era el de antes.

A propósito, se lamentó por no haberse podido retirar en Belgrano. “Me hubiera encantado porque es el club donde yo nací pero por otras situaciones no pude seguir. No fue por mi parte, me hubiera encantado. Ya no viene al caso, ya me fui. La gente piensa muchas cosas que por ahí no son porque soy de hablar poco. Pero sí, me hubiera encantado retirarme en mi club”, dijo.