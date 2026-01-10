Quien te ha visto y quien TV: un calendario futbolero que no registra a la gente

Y al séptimo día, Dios creó el fútbol. Más allá de la interpretación bíblica, que coincide en señalar al sábado como el mentado ‘día de descanso’ al que alude el Antiguo Testamento, la propia génesis del más popular de los deportes, y su posterior desarrolló, estuvieron ligados a la masiva consagración del domingo como jornada no laborable. En el caso de Argentina, a través de la Ley 4.661, sancionada el 9 de setiembre de 1905.

Bajo la órbita de la Liga Argentina de Football, el puntapié inicial del profesionalismo se produjo en nuestro país con esa lógica dominguera, el 31 de mayo de 1931. Aquella tarde, jugaron en simultáneo Atlanta-River, San Lorenzo-Tigre, Estudiantes-Talleres, Boca-Chacarita, Platense-Vélez, Quilmes-Huracán, Ferro-Argentinos Juniors y Lanús-Gimnasia. Ocho partidos, todos protagonizados por equipos porteños y bonaerenses.

Por tratarse de ‘una jornada desapacible’, según las crónicas de la época, Independiente-Racing quedó pendiente. La fecha inicial del primer campeonato de la era rentada se completaría con el clásico de Avellaneda el 9 de enero de 1932, tres días después de la vuelta olímpica de Boca.

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS. Registro periodístico del arranque de la era profesional del fútbol argentino, con la disputa de ocho partidos en simultáneo. /// CEDOC PERFIL

Fue la irrupción de la televisión lo que modificó la costumbre de que todos los encuentros se jugaran en el mismo día y en igual horario, alineada en los ’70/’80 con la gran afición que generó el Prode, el juego de apuestas futboleras que llegó a ser un ‘deporte nacional’ para los argentinos.

El ‘televisado de los viernes’, que se instituyó en 1969, fue la experiencia piloto. Dos décadas más tarde, la sociedad AFA-Torneos y Competencias consagraría el esquema que reparte la programación de los encuentros según los intereses de la pantalla chica, siempre reservando el ‘prime time’ para los clubes que reciben el mote de ‘grandes’, todos partícipes de aquella experiencia fundacional entre porteños y bonaerenses.

DOMINGOS DE GLORIA. En su primer ‘combo’ del año, Instituto tendrá dos partidos como local en ‘el séptimo día’, ambos en horario nocturno. /// PRENSA INSTITUTO

La actual gestión de Claudio ‘Chiqui’ Tapia profundizó el modelo de negocio impulsado en su momento por Julio Humberto Grondona y la consecuente dependencia de los clubes de los derechos de la TV, los únicos ingresos coparticipables de la AFA. El superpoblado torneo de 30 equipos, más la necesidad de alinear los calendarios a las competencias internacionales (este año, un Mundial con 48 participantes, 104 partidos y 40 días de competencia), terminó de poner patas para arriba la programación de la Liga Profesional. De ello da cuenta un recargado ‘pack fútbol’, que ofrece partidos a hora y deshora, con varias jornadas entresemana, fechas que reparten su grilla de encuentros hasta en cinco días diferentes o puestas en escena que terminan traspasando las medianoches.

A PEDIR DE BOCA. La Liga Profesional acomodó para el equipo xeneize un fixture con siete partidos domingueros en las primeras 12 fechas. /// CEDOC PERFIL

El ‘Pack Tapia’

Días atrás, la AFA publicó el fixture de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura de la máxima divisional. Se trata de 180 partidos, que se jugarán entre el 22 de enero y el 25 de marzo, un lapso de 63 días en el que apenas habrá 14 ‘feriados futboleros’, aunque cuatro de ellos estarán afectados a la Copa Argentina, que ‘calzó’ 32 partidos entre el 18 de enero y el 8 de abril.

El primer combo de la maratón liguera -con tres compromisos pendientes de confirmación de día y horario- da cuenta de 36 enfrentamientos reservados para los días domingos, lo que equivale al 20% de la programación. El resto de los encuentros se repartirá entre sábado (36), jueves (26), martes (23), lunes (22), viernes (20) y miércoles (14).

UN ‘LEÓN’ SUELTO ENTRESEMANA. En su debut en la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto tiene asignados cuatro partidos como local en jornadas laborables. /// CEDOC PERFIL

Como de costumbre, serán Boca y River los que figurarán con más frecuencia en la agenda dominical. El Xeneize lo hará siete veces, como anfitrión de Deportivo Riestra, Newell´s, Platense e Instituto, y de visitante frente a Vélez, Central Córdoba y Unión. El Millonario disputará cinco encuentros, oficiando de local contra Atlético Tucumán y Sarmiento, y enfrentando a Rosario Central, Vélez y Estudiantes de Río Cuarto fuera del Monumental. Argentinos Juniors, con tres juegos de local y dos de visitante, es el tercer equipo al que le tocarán más presentaciones en el tradicional día futbolero. En contrapartida, ningún domingo les fue asignado a Banfield y Racing para la primera docena de presentaciones.

De los primeros 23 partidos que se jugarán en Córdoba, los que ya tienen fecha de disputa, sólo cuatro fueron acomodados para el ‘séptimo día’. Instituto tiene agendado jugar con Central Córdoba el 15 de febrero y recibir a Unión el 1 de marzo, en coincidencia con un recital que el cantante Ricardo Montaner tiene programado en el estadio de ‘La Gloria’. Belgrano y Talleres jugarán en Alberdi el 15 de marzo, y una semana más tarde Estudiantes de Río Cuarto se medirá como local ante River Plate.

EL MODELO TAPIA. Un campeonato grande que prioriza a la pantalla chica, la lógica del presidente de la AFA. /// CEDOC PERFIL

En los restantes encuentros que tendrán como escenarios canchas de nuestra provincia, el Pirata repartirá su localía entre un martes (Atlético Tucumán), un jueves (Tigre) y tres sábados (Banfield, Sarmiento y Racing); Talleres lo hará entre un jueves (Instituto), un viernes (Newell´s) y tres sábados (Platense, Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo); Instituto repetirá su condición de anfitrión un lunes (Independiente), un martes (Lanús) y dos jueves (Vélez y Atlético Tucumán); y Estudiantes saldrá a la cancha ante su público un lunes (Independiente Rivadavia), tres jueves (Argentinos Juniors, Huracán y Belgrano) y un sábado (Instituto).

La realidad de un calendario tan recargado, y muchas veces incómodo, plantea a los clubes la necesidad y el desafío de retener a sus socios o tratar de colocar la mayor cantidad de abonos antes del inicio de la competencia, para evitar que el destrato del sistema influya en las cifras de asistencia. Otro pelotazo en contra de la dirigencia del fútbol argentino, casi un escupitajo al cielo. Por más que la mayoría levante la mano y calle la boca.

"AÑO NUEVO, IDENTIDAD NUEVA". Con este título, la AFA presentó el flamante logo de la Liga Profesional. A pesar del destrato que impone el fixture, se argumentó la variante en la idea de poner al hincha como 'protagonista central'. /// AFA

EL FIXTURE DE LOS CORDOBESES

Fecha 1. Jueves 22/1: 22.15, Instituto-Vélez (Zona A). Viernes 23/1: 22.15, Talleres-Newell’s (Zona A). Sábado 24/1: 22.00, Rosario Central-Belgrano (Zona B). Domingo 25/1: 21.00, Tigre-Estudiantes de Río Cuarto (Zona B).



Fecha 2. Lunes 26/1: 17.00, Platense-Instituto (Zona A). Martes 27/1: 17.45, Vélez-Talleres (Zona A). Jueves 29/1: 19.15, Belgrano-Tigre (Zona B); 21.30. Estudiantes (Río Cuarto)-Argentinos Juniors (Zona B)



Fecha 3. Sábado 31/1: 22.00, Talleres-Platense (Zona A). Lunes 2/2: 22.00, Argentinos Juniors-Belgrano (Zona B). Martes 3/2: 19.00, Banfield- Estudiantes de Río Cuarto (Zona A); 21.15, Instituto-Lanús (Zona A).

Fecha 4. Sábado 7/2: 22.15, Belgrano-Banfield (Zona B). Domingo 8/2: 22.15, Gimnasia de Mendoza-Instituto (Zona A). Lunes 9/2: 19.15, Lanús-Talleres (Zona A); 21.30 Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia (Zona B).

Fecha 5. Sábado 14/2: 19.45, Talleres-Gimnasia de Mendoza (Zona A); 22.00, Atlético Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto (Zona B); 22.00, Independiente Rivadavia-Belgrano (Zona B). Domingo 15/2: 22.00, Instituto-Central Córdoba (Zona B).

Fecha 6 (Interzonal). Jueves 19/2: 17.15, Defensa y Justicia-Belgrano; 17.15, San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto; 19.30, Instituto-Atlético Tucumán. Viernes 20/2: 22.15, Rosario Central-Talleres.

Fecha 7. Martes 24/2: 17.30, San Lorenzo-Instituto (Zona A); 19.45, Belgrano-Atlético Tucumán (Zona B); 19.45, Central Córdoba-Talleres (Zona A). Jueves 26/2: 19.30, Estudiantes de Río Cuarto-Huracán (Zona B).



Fecha 8. Sábado 28/2: 22.15, Talleres-San Lorenzo (Zona A). Domingo 1/3: 21.30, Instituto-Unión (Zona A). Martes 3/3: 19.00, Huracán-Belgrano (Zona B); 19.00, Sarmiento-Estudiantes de Río Cuarto (Zona B).



Fecha 9. Viernes 6/3: 22.00, Unión-Talleres (Zona A). Sábado 7/3: 17.00, Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (Interzonal); 21.30, Belgrano-Sarmiento (Zona B).

Fecha 10. Jueves 12/3: 19.15, Talleres-Instituto (Zona A); 19.15, Estudiantes de Río Cuarto-Belgrano (Zona B).

Fecha 11. Domingo 15/3: 17.30, Belgrano-Talleres (Interzonal). Lunes 16/3: 20.00, Racing-Estudiantes de Río Cuarto) (Zona B); 22.15, Instituto-Independiente (Zona A).