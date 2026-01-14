Qué es Fusión: la unión de Keops, Molino Rojo y Khalama para potenciar la noche en Villa Carlos Paz

Lo que durante décadas fue competencia directa, hoy es una alianza estratégica. Keops, Molino Rojo y Khalama, tres emblemas de la noche de Villa Carlos Paz, decidieron unir fuerzas bajo un mismo proyecto: Fusión. El acuerdo rompe una lógica histórica del negocio nocturno y, al mismo tiempo, propone un nuevo modelo de gestión compartida, pensado para potenciar la oferta turística del verano y atraer a miles de jóvenes cada noche.

“Somos tres estructuras grandes, tres familias y tres formas distintas de trabajar”, explica Piero Giordano, referente de Keops, al relatar cómo se gestó el acuerdo. Tras más de cinco años de conversaciones, los dueños lograron avanzar en un esquema común que unifica áreas clave como ventas, producción y marketing, sin perder la identidad de cada espacio. En los primeros días de trabajo conjunto, asegura, los resultados ya se sienten en el movimiento nocturno y en la respuesta del público.

- ¿Cómo puede ser que tres grandes competidores históricos de Carlos Paz hoy estén trabajando juntos para que a cada uno le vaya bien?

Piero Giordano: La verdad es que somos tres estructuras grandes. También somos tres familias, tres clanes, cada uno con sus egos, sus trayectorias y sus familias trabajando. Somos muy diferentes, pero a la vez muy parecidos. Compartimos una sociedad muy linda en otros temas, como es el turismo estudiantil (KMK). Pero siempre, por ego, por orgullo y por cuestiones más personales que empresariales, no lográbamos dar ese paso. Este año los dueños dejamos el ego en la mochila, lo guardamos un poco y dimos el paso al frente por el proyecto. Estamos muy contentos porque en estos primeros días de verano trabajando juntos los resultados se están viendo y son muy positivos.

- ¿Quiénes son las tres patas de esta mesa?

PG: Molino Rojo y toda la familia Fernández, los hermanos Riofrío en Khalama y la familia Giordano en Keops.

- Para los mayores de 30 o 40 años, Keops, Molino o Khalama son parte de su historia. ¿Qué pasa con las generaciones de hoy, los de 18 o 20 años?

Si hacemos un análisis objetivo del mercado, la juventud cambió mucho. El consumo de alcohol bajó muchísimo, los chicos se cuidan más, hay una tendencia fuerte al fitness, a cuidarse, a comer bien. No es solo en Argentina, es mundial. Los chicos hoy disfrutan mucho más a través del teléfono que de la discoteca. Nunca perdimos el concepto principal, que es divertir a la gente. Las modas cambian, los tiempos cambian, pero Keops, Molino y Khalama no van a cambiar lo que hacen. Lo que sentimos es que la gente se va contenta, con una sonrisa, viene a bailar. Esa idea de “esta es mi casa, acá vengo a bailar” no se pierde.

- ¿Cómo surge el nombre Fusión?

Surgió en una charla de café entre los dueños. Queríamos un nombre redundante, que se explique solo. Fusión es eso: estamos todos juntos, somos una sola masa. Que el nombre explique lo que hacemos sin tener que dar muchas vueltas.

¿Les molesta que municipios u organismos públicos organicen eventos al aire libre?

No, siempre que sea para promover que venga gente a la ciudad. Molesta un poco cuando se superponen los horarios. Lo que me gustaría es que los municipios entiendan que hay mucha gente que trabaja seriamente, que todos los años habilitamos los boliches y cumplimos procesos de seguridad e higiene muy importantes. Lo que más molesta es cuando hay bares que abren fuera de horario y se mira para otro lado. A esos bares no les exigen ni cerca lo que nos exigen a nosotros, y eso es un peligro para los clientes, para los dueños y también para los organismos públicos..

- ¿Cómo imaginás la noche ideal hoy en Villa Carlos Paz?

Los jóvenes tienen que visitar Villa Carlos Paz, que es una ciudad hermosa y uno de los pocos destinos turísticos que trabaja todo el año. En verano tenemos la mejor grilla y los mejores espectáculos están en Fusión. También le doy un mensaje a las familias: que se queden tranquilas, porque la noche más segura está en nuestros boliches, en Keops, en Molino y en Khalama.

- ¿Es caro salir hoy? ¿Cuánto tiene que prever un chico o la familia?

Las entradas generales están entre 20 y 30 mil pesos, la mayoría alrededor de 25 mil. En consumo, los chicos suelen llevar entre 50 y 70 mil pesos. Cuando son grupos, juntan los consumos y sacan una botella. Pese al celular... salir, conocer gente en el boliche sigue igual, como nos pasó a nosotros en algún momento.