Incendios en la Patagonia y su impacto en el agro: “Hubo chacras que han perdido todo, la casa, los galpones con las herramientas”

Tras el control de los principales focos de incendio que se iniciaron el 5 de enero en la Comarca Andina del noroeste de Chubut, comienza una etapa crítica como es el acompañamiento a productores y vecinos que sufrieron pérdidas de enorme magnitud. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Mariño, titular de la Agencia de Extensión del INTA en El Hoyo.

Javier Mariño confirmó que el incendio “avanzó muy rápido en toda la zona donde se inició el incendio, es una zona de interfase con mucha cantidad de chacras, vecinos y productores”, y señaló que actualmente “está controlado”, aunque aclaró que se mantiene una estricta vigilancia: “Hoy hay todo lo que es guardia de cenizas en todos los lugares”.

Evacuaciones de los damnificados

El impacto humano fue inmediato y profundo. Según detalló, “tuvimos aproximadamente 34 viviendas afectadas” y explicó que esas familias “se tuvieron que retirar de sus lugares de vivienda, casas de amigos, tuvieron que alquilar alguna cabaña”. En varios casos, las pérdidas fueron totales: “Hubo chacras que han perdido todo, la casa, los galpones con las herramientas”.

En cuanto al perfil productivo de la región, Mariño explicó que la Comarca Andina “se caracteriza por tener una gran cantidad de producciones, los productores tienen producciones diversificadas”.

Cómo afectó el incendio al sector ganadero

En este contexto, enumeró entre las principales actividades “la producción de frutas finas, frambuesas, cerezas, frutillas, groseseros, producción ganadera también, bovina, mucha apicultura y horticultura”. Justamente, uno de los sectores más afectados fue el ganadero: “Hubo varios animales quemados, se quemó muchas pasturas, muchos lotes donde los productores llevan sus animales a pastar”.

Las pérdidas alcanzaron también a la apicultura. El entrevistado relató: “Ayer estuve en la chacra de un productor, perdió 20 colmenas, van todos los equipos que tienen para trabajar con la cultura”. Sobre la misma línea, subrayó que se trata mayormente de pequeños productores.

Respecto de la asistencia inmediata, explicó que uno de los principales problemas es la destrucción de infraestructura básica. “Otro tema también que lo afecta mucho al productor ganadero es la pérdida de los alambrados, entonces los animales no tienen contención”, señaló. Por ese motivo, indicó que, “hace una semana estamos entregando fardos de pasto a los productores como para menguar un poco la pérdida de todo el pasto y la pérdida de todos los alambrados”.