Provincia en discusión: reelecciones, acuerdos cruzados y aliados inesperados

De los 52 intendentes peronistas que no podrán ir por la reelección, 29 responden a las filas de Axel Kicillof, quien se ve obligado a abrir el debate sobre la necesidad de cambiar la ley votada diez años atrás, que intentó dar fin a los mandatos indefinidos de los jefes distritales. Las dos elecciones del año pasado en el territorio bonaerense, con su triunfo y su derrota, le dejó en claro al gobernador que no puede prescindir de sus servicios y, por ello, ya en la primera reunión política del año, debió plantear el cambio de reglas.

Un problema más a la interna peronista ya que el impulsor de esta normativa y quien no está dispuesto a cambiar su postura es Sergio Massa, aunque nueve de sus intendentes no puedan ir por una nueva elección. El líder del Frente Renovador cuenta con diez diputados y tres senadores provinciales, y suele manejar otros sectores. “Hace 12 años marqué mi posición cuando empezamos a dar el debate y no voy a cambiarla”, dice el tigrense cuando por estas horas le consultan sobre la discusión que impulsa el gobernador.

El kirchnerismo también se opone pero puede llegar a dar algún apoyo de acuerdo a los intereses propios. Dentro de los que se quedarían afuera hay siete jefes locales de La Cámpora y cinco que responden a Cristina Kirchner.

Lo cierto es que, ante el no acompañamiento de sus propios sectores, Kicillof deberá ir a buscar votos por afuera. “Kicillof ya lo puso en discusión este verano porque acordó con los libertarios su apoyo a cambio de la implementación de la Boleta Única de Papel para categorías provinciales”, dice un dirigente conocedor de los movimientos.

Los libertarios apenas tienen hoy un intendente que se quedaría afuera y se trata de Diego Valenzuela (Tres de Febrero), quien pretende competir por la gobernación bonaerense aunque Diego Santilli, después de la elección de octubre, se lleva todas las miradas. También es cierto que el jefe distrital fue el primero en saltar a las filas de La Libertad Avanza y buscará ese reconocimiento por parte de su compañero en la universidad, Javier Milei, y su hermana Karina.

Lo que pretende LLA es avanzar con el sistema de votación implementado para las categorías nacionales en la última elección. En las últimas horas, el bloque libertario del Senado bonaerense presentó un proyecto para implementar la BUP como sistema obligatorio en las categorías provinciales y municipales. El partido violeta viene de mostrar un triunfo en el territorio bonaerense en las elecciones de octubre con este sistema y cree que será clave para disputar el poder hacia adelante.

Allí entra en juego una reforma política más amplia por la que en el propio peronismo vuelven a aparecer diferencias. “Lo que va a terminar pasando es el fin del peronismo como lo conocemos y la expansión del vecinalismo con este sistema. Axel cambia figuritas con los libertarios y arma su propia trampa”, dice un dirigente bonaerense sobre la posibilidad de que se termine la boleta sábana tal como los bonaerenses votan año a año.

Sergio Massa no se opone a estudiar la BUP pero propone abrir un debate más profundo en el que se ponga a discusión la representación real de las distintas regiones de la provincia, definir la bicameralidad que representa cada cámara y aprovechar este año para hacer un estudio profundo de división de municipios. “Si no hacemos esto apenas se tratará de un acuerdo entre libertarios e intendentes que quieren perpetuarse en el poder”, dicen en el Frente Renovador.

Kicillof también podría pescar votos entre los radicales. De los 27 intendentes que tiene, 17 se quedarían sin la posibilidad de reelección. El PRO tiene ocho jefes distritales que se quedarían afuera. El gobernador sabe que es un debate que atraviesa a todas las fuerzas, incluidos cuatro vecinalistas que también quedarían afuera con las condiciones actuales. En total son 82 de 136.

El gobernador ya intentó –sin éxito– impulsar esta discusión el año pasado y, si esta vez no avanza, algunos intendentes harán una última jugada ante la Suprema Corte para frenar una ley que consideran anticonstitucional. Kicillof no perdió el tiempo y en la primera reunión política del año con intendentes que hoy le responden planteó la necesidad de reformar una vez más la ley que les impide la re-re. Pero primero deberá salir airoso del debate por la conducción del PJ bonaerense que, tal como viene anticipando PERFIL, pretende que sea una figura que responda a su gestión.