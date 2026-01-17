Chau a Alex Saab: Delcy Rodríguez echó al supuesto testaferro y recaudador de Nicolás Maduro

Poco después de la visita del jefe de la CIA, John Ratcliffe, a Caracas, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, desplazó del Ministerio de Industria al empresario Álex Saab, figura clave del entramado económico del chavismo y señalado por la justicia estadounidense como testaferro y recaudador de Nicolás Maduro.

"Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", escribió la mandataria interina en la plataforma de mensajería Telegram sin precisar cuáles serán sus funciones. El cambio ocurre en medio de las presiones de Washington a Caracas tras el secuestro y traslado forzado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.

Originario de Colombia, Saab había sido excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Maduro lo designó ministro de Industria en octubre de 2024.

El empresario se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano. El gobierno de Maduro negaba esas acusaciones al afirmar que Saab era un "héroe".

Como parte de su decisión, la presidenta interina anunció el viernes la fusión de los ministerios de Industria y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo por el actual titular de este último, el militar Luis Antonio Villegas. También se anunciaron cambios en las carteras de Comunicación e Información, Transporte y Ecosocialismo, además de una reforma previa en el sector petrolero.

Desde Estados Unidos, la líder opositora venezolana María Corina Machado, admitió previamente que la presidenta interina Delcy Rodríguez cumple “órdenes” de Estados Unidos y declaró que Venezuela está comenzando “una verdadera transición hacia la democracia”

Trump, quien ha dicho que Machado no tiene suficiente apoyo entre los venezolanos, respaldó a la exvicepresidenta Rodríguez como líder interina del país petrolero tras secuestrar a Maduro. Sin embargo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con ella el jueves en Caracas para "transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada", dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Como señal de este acercamiento, un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la invasión militar estadounidense.

El mismo jueves donde el jefe de la Cia y Rodriguez se reunieron, Machado fue a la Casa Blanca y le entregó al presidente estadounidense la medalla del premio Nobel de la paz que recibió en 2025. "Se lo merece. Fue un momento muy emotivo", declaró después la líder opositora de Venezuela en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. El republicano no ocultó su decepción por no ganar el galardón el año pasado.