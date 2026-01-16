El jefe de la CIA viajó a Venezuela y se reunió con Delcy Rodríguez: los motivos de la visita

John Ratcliffe, el jefe de la CIA, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado jueves 15 de enero en Caracas, en lo que representa la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde la captura y el traslado forzado de Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York.

“Por instrucciones del Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo. Conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”, le dijo este viernes un funcionario que pidió mantener su anonimato a la agencia AFP.

Además, fuentes estadounidenses afirmaron que esta visita tiene por objetivo “construir confianza” para consolidar una comunicación permanente entre Caracas y Washington. El encuentro se coordinó entre el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono.

Un detalle importante es que la reunión se realizó apenas un día después de que Trump y Rodríguez hablaran por teléfono por primera vez. Ese mismo jueves, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue a la Casa Blanca y le entregó al presidente estadounidense la medalla del premio Nobel de la paz que recibió en 2025.

Reunión de María Corina Machado y Donald Trump con la medalla del Nobel de la Paz.

Qué dijo María Corina Machado

Este viernes, la líder opositora declaró que Venezuela está comenzando “una verdadera transición hacia la democracia”, y admitió que la presidenta interina Delcy Rodríguez cumple “órdenes” de Estados Unidos.

“Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está cumpliendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real” declaró Machado, haciendo referencia al día en que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y su mujer.

Machado agregó : “Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump”.

