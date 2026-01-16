“Estamos dando los pasos para una transición verdadera”, expresó María Corina Machado tras reunirse con Trump

La líder opositora venezolana María Corina Machado ofreció este viernes una conferencia de prensa en Washington, donde aseguró que, tras la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se están “dando los pasos para una transición verdadera” en Venezuela.

Machado habló desde la sede del think tank Heritage Foundation, un día después del encuentro con el mandatario estadounidense, y destacó el respaldo político recibido por parte de la administración norteamericana.

“Estamos enfrentando un proceso complejo, pero estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump y su equipo. Se necesita valentía para hacer lo que hicieron”, afirmó Machado ante los medios.

Según relató, durante la reunión Trump le transmitió que “le importa de verdad el bienestar de Venezuela”, un mensaje que la dirigente consideró clave en el escenario político regional. “Ese fue el mensaje más importante que puedo compartir”, sostuvo.

Machado remarcó que el respaldo de Estados Unidos no es simbólico y afirmó que se está trabajando para fortalecer la presión internacional sobre el régimen venezolano.

“Venezuela será libre”, afirmó Machado

Durante su exposición, la dirigente opositora insistió en que el país atraviesa una etapa decisiva. “Venezuela será libre y lo vamos a lograr con la ayuda del presidente Donald Trump y de Estados Unidos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el proceso de transición ya está en marcha y que se están construyendo las condiciones políticas para un cambio de gobierno. “Estamos dando los pasos para una transición verdadera”, reiteró.

Machado también cuestionó la legitimidad del actual gobierno venezolano y aseguró que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “no representa al pueblo de Venezuela”.

Expectativas sobre una transición política

Consultada sobre su rol futuro, Machado evitó definiciones inmediatas pero afirmó que asumirá mayores responsabilidades políticas “cuando llegue el momento adecuado”. “Estoy profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada”, dijo.

La dirigente explicó que su viaje a Washington tuvo como objetivo reforzar la relación con actores políticos estadounidenses y visibilizar el respaldo internacional a la causa opositora venezolana, en un contexto de creciente presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La conferencia se realizó en un clima de expectativa regional, luego de que trascendiera la reunión privada con Trump, que fue interpretada por sectores de la oposición como una señal de apoyo explícito a un eventual proceso de transición en Venezuela.

