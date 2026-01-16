Trump está poniendo en pausa la democracia venezolana

COLLEGE PARK, MARYLAND – “La hora de la libertad ha llegado”, proclamó en X la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, el 3 de enero, mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro se encontraba bajo custodia de EE. UU. en ruta hacia Nueva York. Esa euforia se derrumbó pocas horas después, cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que su administración —en lugar de las fuerzas democráticas de Venezuela— “dirigiría el país hasta el momento en que podamos realizar una transición segura, adecuada y juiciosa”. En toda Venezuela y en toda la diáspora, el júbilo dio paso al miedo y la confusión, que la reunión de Trump con Machado el jueves ha hecho poco por disipar.

¿Qué será de las esperanzas de libertad de los venezolanos, largamente postergadas? ¿Y se moverá EE. UU. para restaurar la soberanía popular que Maduro había aplastado cuando robó la elección presidencial de 2024 a su legítimo ganador, Edmundo González?

Como Machado recordó a los estadounidenses a principios de este mes: “Tenemos un presidente electo, y estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo como se nos ha encomendado”. Días después, el Vaticano ofreció su apoyo, circulando fotografías de Machado junto al Papa León XIV tras una audiencia privada no anunciada previamente.

Pero en las casi dos semanas transcurridas desde la incursión de Estados Unidos en Caracas, ha quedado claro que Trump ha decidido poner en pausa la democracia venezolana en favor de la continuidad del régimen. Los venezolanos eligieron a González como presidente con un estimado de dos tercios de los votos, pero Trump parece decidido a ignorar ese mandato.

Ni siquiera el Premio Nobel de la Paz de Machado ha convencido a Trump de su legitimidad. Por el contrario, parece considerarlo una afrenta personal. Como informó el Washington Post: “Si ella lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”. Este relato alimentó las especulaciones de que Estados Unidos empujó a Machado al exilio —una medida a la que ella se había resistido durante mucho tiempo— para asegurar que no estuviera en posición de complicar la destitución de Maduro.

Según el Wall Street Journal, la CIA ha concluido que es poco probable que la oposición venezolana resista la presión del estamento de seguridad y defensa chavista. El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha hecho eco de esta evaluación, afirmando que, aunque Machado es “fantástica”, la “realidad inmediata” es que “la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela”. La administración, añadió, se centra en “cosas a corto plazo que deben abordarse de inmediato”.

El plan de tres etapas de Rubio para Venezuela comienza con una fase de “estabilización” que se espera dure al menos dos o tres meses. Durante ese periodo, el país será gobernado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien no se ha comprometido a avanzar en una transición democrática. La propia supervivencia política de Rodríguez está lejos de estar asegurada, dado el poder que ejercen el jefe de la policía secreta de Maduro, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como la fragilidad inherente a su posición como títere de Trump.

El resultado, como lo ha descrito acertadamente Caracas Chronicles, es una “transición arrestada”. Aunque Machado ha dicho que su reunión en la Casa Blanca con Trump fue “genial”, hay pocas pruebas de que haya alterado la dinámica subyacente. En un esfuerzo por aplacarlo, incluso le entregó su Premio Nobel durante su visita a la Casa Blanca el 15 de enero, un gesto que Trump aceptó con avidez a pesar de que el comité Nobel dejó claro que el premio no puede transferirse. Pero ninguna cantidad de halagos puede resolver el problema fundamental: Trump no apoya a Machado porque ella está comprometida, en última instancia, con la soberanía popular de sus conciudadanos, no con los planes de Trump para el petróleo de Venezuela.

La oposición venezolana ya no puede permitirse seguirle el juego a la vanidad de Trump. Machado ganó el Premio Nobel de la Paz movilizando a los venezolanos dentro y fuera del país durante los últimos dos años, y debe hacerlo de nuevo si la oposición quiere tener alguna voz en la transición política del país. Como dijo un comentarista, la capacidad de organizar protestas a nivel nacional es el “único instrumento” que Machado puede blandir.

El reto es cómo movilizar la resistencia sin provocar una masacre a manos de la policía secreta y sus colectivos paramilitares delegados. La única demanda que puede ejercer presión tanto sobre Rodríguez como sobre Rubio, minimizando este riesgo, es la liberación de todos los presos políticos. Notablemente, ese es el único tema en el que Machado y la administración Trump han convergido públicamente desde la destitución de Maduro.

Sin duda, el regreso a las calles conlleva riesgos significativos. Pero las protestas cuidadosamente programadas, dirigidas y coordinadas podrían permitir a la oposición recuperar influencia, reclamar la narrativa política y asegurar el apoyo activo de líderes mundiales más allá de Trump. Después de todo, ideológicamente, Machado tiene mucho más en común con líderes europeos como el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni que con el siempre transaccional Trump.

Esa afinidad no es incidental. Como devota católica romana, Machado entiende que la democracia cristiana ha proporcionado históricamente la base moral y organizativa de la sociedad civil democrática de Venezuela. No es de extrañar que el líder nacido en EE. UU. cuyos valores se alinean más estrechamente con los de ella no resida en la Casa Blanca, sino en el Vaticano. A principios de este mes, el Papa León instó públicamente a la comunidad internacional a “respetar la voluntad del pueblo venezolano” y a “salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia”.

Machado y Trump, por el contrario, nunca se alinearán en valores, ya sean morales o políticos. La líder de la oposición venezolana debe, por tanto, volver a la estrategia que le dio credibilidad internacional en primer lugar. El tiempo se agota para que las fuerzas pro-democracia de Venezuela se reafirmen y forjen un papel significativo en la configuración del futuro político del país.

Piotr H. Kosicki es profesor asociado de Historia en la Universidad de Maryland.