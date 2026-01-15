Por qué Trump depositó en Qatar los primeros 500 millones de dólares que obtuvo del petróleo venezolano

El gobierno de Donald Trump anunció el 14 de enero que, con la primera venta de petróleo venezolano, logró ganar 500 millones de dólares. Este dinero fue depositado en Qatar, en vez de enviarse, como se suponía, a Venezuela o a bancos estadounidenses, lo que generó fuertes dudas sobre la transparencia de todo el proceso y disparó rumores sobre posibles actos de corrupción.

CNN tuvo acceso a esta información gracias al testimonio de un exfuncionario del actual gobierno. Pocas horas después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dio una entrevista a Newsmax asegurando que el dinero generado por las ventas de petróleo empezaría a llegar a Venezuela este jueves 15 de enero. Los bancos de ese país ya empezaron a anunciar el arribo de ese flujo de efectivo, lo que, según le confesaron dos fuentes que conocen el sistema financiero chavista, indica que las ganancias del petróleo ya han sido depositados.

Scott Bessent

Un funcionario del Gobierno estadounidense le confirmó a Europa Press que es “la primera venta” estadounidense de crudo venezolano, y agregó que “se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas”. Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Taylor Rogers, remarcó que Trump, “negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano".

En este contexto, es importante recordar que, el pasado 9 de enero, el presidente estadounidense sacó una orden ejecutiva bloqueando cualquier embargo o sentencia judicial que involucre este dinero, aduciendo que esta clase de trabas legales podrían paralizar o entorpecer sus esfuerzos "para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”.

Washington habría decidido colocar el dinero en Qatar precisamente para impedir que empresas occidentales o acreedores internacionales tengan acceso a él. Un experto en relaciones exteriores habló con CNN y declaró que se trata de “un problema muy grave” porque Venezuela “le debe dinero a todo el mundo”. También aseguró que, durante muchos años, Qatar funcionó como nexo entre el gobierno chavista y Estados Unidos, incluso antes de que el arresto y el traslado del dictador Nicolás Maduro a Nueva York permitiera un trato menos hostil entre Trump y Delcy Rodríguez, la nueva líder venezolana.

Boceto de la sala del tribunal en la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

Por su parte, otros especialistas advirtieron que los bancos de Qatar cumplieron un rol parecido durante la administración del demócrata Joe Biden, al conseguir que el dinero generado por la venta de petróleo llegaran a Irán durante la flexibilización de las sanciones que se le habían impuesto a ese país.

Donald Trump compartió una imagen editada para mostrarse como “presidente interino de Venezuela”

Alejandro Grisanti, director fundador de Ecoanalítica, una consultora latinoamericana que trabaja en Venezuela y otros países de la región, explicó cómo funciona el procedimiento implementado por Estados Unidos en su cuenta de X. “500 millones de dólares ya fueron depositados en el Fideicomiso de Qatar. De ese monto, 300 millones serán vendidos a los cuatro bancos privados más grandes del país, a razón de 75 millones de dólares por banco. Todo apunta a que esta primera operación involucra a Banesco, Mercantil, BBVA Provincial y Banco Nacional de Crédito BNC", arranca el tuit del experto.

Y luego añade: "Estos bancos deberán subastar las divisas, dando prioridad a alimentos y medicinas, así como a micro, pequeñas y medianas empresas. El único requisito es que la cuenta del demandante final cuente con código SWIFT, de manera que la operación transite por el sistema financiero estadounidense”.

Grisanti cierra su explicación diciendo: “El Banco Central de Venezuela será el receptor de los bolívares producto de estas subastas y solo podrá destinarlos al pago de salarios y beneficios laborales, reforzando la disciplina fiscal y reduciendo usos discrecionales. Todo esto refleja una posición claramente pragmática tanto de Estados Unidos como de Venezuela, orientada a destrabar un mercado cambiario que estuvo prácticamente ‘seco’ durante los últimos 30 días. Muy positiva esta noticia. Va en la dirección correcta para estabilizar el mercado cambiario y anclar expectativas”.

La explicación de Grisante sobre por qué Trump depositó los 500 millones en Qatar

Un funcionario de la actual administración remarcó que “Venezuela ha estado aislada de la banca internacional durante años. A medida que la administración avanza rápidamente siguiendo las instrucciones del presidente Trump, estamos revisando los parámetros y restricciones legales existentes”. El problema es que, según este experto, la decisión de depositar los fondos en Qatar pone en duda el proceso: “A menos que se presente un plan público que diga: ‘Esta es la estructura gubernamental para este dinero, quién tendrá el control, estos son los diversos controles anticorrupción y antilavado de dinero que se implementarán’… esto se está configurando como un fondo para sobornos. Es muy preocupante”.

El especialista señaló que esto no significa que la administración Trump vaya a realizar operaciones irregulares con el dinero, pero si existe mucha preocupación de que Rodríguez, la sucesora de Maduro, use ese efectivo para controlar a los sectores que todavía no le son completamente fieles, como los grupos paramilitares, para seguir en el poder.

Dentro de Estados Unidos también hay voces disidentes que cuestionan la decisión de Trump de mandar el dinero venezolano a Qatar. “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”, denunció Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, en Semafor.

Delcy Rodríguez

Presidenta interina de Venezuela anunció reforma petrolera

Este jueves 15 de enero, Rodríguez presentó un proyecto para modificar la ley de Hidrocarburos. “Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo”, indicó la mandataria.

La ley antibloqueo es un instrumento legal del año 2020 que habilitó inversiones para evitar las sanciones que Estados Unidos le impuso al régimen chavista desde 2019. Esta normativa obliga a las compañías extranjeras a asociarse, como accionistas minoritarios, con la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

Delcy Rodríguez habría mantenido contactos secretos en Doha con la CIA y Rusia por el futuro de Venezuela

Según Rodríguez, gracias a esta nueva reforma los flujos de inversiones podrán incorporarse a “nuevos campos, a campos donde nunca ha habido inversión y a campos donde no hay infraestructura”. En este contexto, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró: "El equipo de Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”.

