Harold Hamm pide garantías para que las petroleras puedan volver a invertir en Venezuela

El multimillonario del shale Harold Hamm dijo que las petroleras necesitan garantías de que sus activos no serán incautados algún día por Venezuela si ayudan a reactivar la producción de crudo del país.

“Hay mucho riesgo geopolítico en Venezuela. Exxon estuvo allí dos veces y fue nacionalizada”, dijo Hamm en una entrevista el jueves con Bloomberg Television. “Tiene que haber garantías contra eso. Hemos visto a otras empresas salir muy mal paradas allí”.

Hamm, uno de los partidarios más acérrimos del presidente Donald Trump en la industria petrolera, dijo que Venezuela es hoy un lugar mucho más seguro como resultado de que Estados Unidos haya retirado del poder al expresidente Nicolás Maduro.

Al ser consultado sobre si su empresa con sede en Oklahoma City, Continental Resources Inc., planea entrar en Venezuela, Hamm dijo que está monitoreando la situación geopolítica y analizando la geología.

“Eso es lo que le he transmitido al presidente, y creo que muchos otros ejecutivos hicieron lo mismo”, dijo Hamm.