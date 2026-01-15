Denuncian que habría un quinto argentino detenido en Venezuela

Según informó el medio de noticias venezolano con un posteo en sus redes sociales, hay un argentino se encuentra detenido en Venezuela y no figura en las listas oficiales de presos. Gustavo Gabriel Rivero se encontraría recluido con paradero desconocido y nadie estaría reclamando por él. “El ciudadano es Gustavo Gabriel Rivera, argentino, DNI 23.327.953, nacido el 24/06/1973 (Buenos Aires). Según testimonios, presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, posteo el medio.

En contexto de excarcelaciones que surgieron, sobre todo luego de la asunción de Delcy Rodríguez, y en la que ya ha sido liberado Yaacob Harary, el argentino-israelí, el gobierno aún no ha dado respuesta concreta sobre este caso.

Teniendo en cuenta la cercanía del gobierno con Estados Unidos, se conoce la presión que están ejerciendo principalmente para la liberación de Nahuel Gallo, además del seguimiento de otros casos conocidos como los de Roberto Baldo y Germán Giuliani.

El misterioso caso de Rivero

Al desconocimiento del caso, se suma el hecho de que nadie había reclamado por Gustavo. Según algunos datos que se recolectaron, el argentino sería autor de libros religiosos y, en una biografía que figura en uno de ellos indica que “la muerte de su madre influyó para que Gabriel se replanteara muchas cosas, entre ellas su futuro. Entonces tomó la decisión que durante mucho tiempo habría de cambiar el rumbo de su vida. Se dedicaría solo a viajar, a conocer el mundo”.

Hay datos que indican que en 2021 sufrió un accidente en Nicaragua. Así lo contaba el medio de comunicación La Voz de Nicaragua, “varado en aguas del mar Caribe sur de este país centroamericano, tras impactar este martes un rayo en la embarcación de bandera estadounidense que navegaba.” Hay una foto suya y videos rescatados. Está con barbijo.

Además, se lo habría visto en videos publicados en Youtube, desde Caracas, quejándose de la situación del país. Su propia biografía señala que “Desde que visitó por primera vez Cuba, en 2001 se dedicó a estudiar los movimientos convulsos y las dictaduras en América”. En 2002 fue detenido por el régimen chavista y tuvo que pasar sus días en Helicoide.

La denuncia fue hecha pública por la activista y politóloga venezolana Betzabeth Jaramillo, pero no hay más datos que puedan acercar al paradero de Gustavo.

